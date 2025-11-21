Estas son las playas de Oaxaca que siempre están calentitas y son ideales para vacacionar

¿Ya tienes pensado dónde ir en las vacaciones de invierno?Te traemos unas grandes opciones de increíbles playas que se encuentran en Oaxaca y siempre están en calentitas, tienen vistas hermosas y son bajas.

Los turistas eligen a Oaxaca como uno de los destinos que más eligen. Este es un sitio que ofrece lindas playas, una amplia gastronomía y bellezas arquitectónicas.

¿Cuáles son las playas más bonitas de Oaxaca?

Oaxaca es un destino muy lindo para visitar en familia y amigos, es por esto que te vamos a recomendar las playas con las aguas más calentitas y hermosas.

Playa La India

Esta playa cuenta con aguas turquesas y verde esmeralda. Tiene un oleaje tranquilo, arena sueva y un ambiente de selva y manglares. Este es considerado uno de los tesoros escondido de Huatulco.

Allí podrás llevar a cabo unas vacaciones de completa desconexión y relajación. Cabe destacar que al no ser tan conocida no acuden tantos turistas.

Para mí Playa La India, en Oaxaca. pic.twitter.com/GKKJh8BTiI — Negro pa’ los cuates (@AdrianoDeLucio) July 30, 2022

Ten en cuenta que no hay hoteles ni los restaurantes por lo que tienes que llevar todo lo que necesites para poder pasar una jornada cómoda y con todas las comodidades.

La misma está ubicada al sureste de la bahía de Huatulco y al oeste de Santa Cruz Huatulco. Para poder llegar tendrás que hacerlo en lancha desde la Bahía de Santa Cruz.

Playa Puerto Angelito

Esta es una playa muy lindo que se ubica en Puerto Escondido. Puedes encontrar aguas tranquilas y bajitas por ende es apto para cualquier persona sepa o no nadar.

La playa es un sitio para poder nadar, hacer snorkel y rentar equipos para poder practicar cualquier tipo de deporte acuático. También puedes hacer paseos en lancha.

Aquí si podrás encontrar restaurantes que ofrecen mariscos frescos. Para llegar puedes hacerlo caminando desde Puerto Escondido o también tomar un taxi.

Bahía de Tangolunda

Esta es una playa muy visitada por los turistas ya que cuentan con una gran belleza y porque se encuentran muchos hoteles con todo incluido.

Las Brisas Huatulco

Las Brisas Huatulco es un complejo hotelero de 20 hectáreas de extensión ubicado frente a la playa, en la parte oeste de la bahía Tangolunda, Huatulco. El hotel está ubicado a sólo 1.5 kilómetros del Campo de Golf. pic.twitter.com/KLvg5rtbDS — Club Inntegra (@ClubInnteg67593) April 24, 2024

Aquí podrás disfrutar de 6 playas que se destacan por su arena blanca. Aquí se puede pescar, nadar en aguas tranquilas, practicar snorkel, relajarte y tomar sol. El hospedaje es de lujo en cualquier hotel.