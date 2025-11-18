El duro momento que atraviesa Carmen Aub con su bebé

La vida de la actriz Carmen Aub y de su esposo Iván Sikic ha cambiado rotundamente desde el pasado mes de julio cuando se convirtieron en padres. Lu es el nombre de su hija que lamentablemente nació con sordera, según confirmó la propia famosa en sus redes sociales.

Una receta sencilla y saludable, prepara una ensalada fresca [VIDEO] Nuestro querido chef Rahmar nos enseña a preparar una rica ensalada fresca. Sigue el paso a paso para lograr hacerla y deleitar a los tuyos este día.

El diagnóstico ha hecho que Carmen Aub y su esposo inicien un proceso de cambios en sus vidas con el fin de preparar a la pequeña Lu para su desarrollo en sociedad. Sin embargo, algunos pasos requieren de mucho dinero por lo que solicitan ayuda económica a quienes puedan.

¿Cómo reaccionó Carmen Aub tras el diagnóstico de su hija?

Carmen Aub confirmó que su hija nació con pérdida auditiva moderada a severa por lo que la primera reacción que tuvo con su esposo, que es artista conceptual, fue estar en negativo. Luego, el matrimonio afronto la situación con mucha tristeza pero ahora, según afirmó la actriz, se siente tranquila porque decidieron prepararse.

El objetivo del joven matrimonio es permitir que Lu crezca de la mejor manera, puedan agotar todas las instancias que le permitan mejorar su audición y hacer hincapié en su futuro. “Nos vamos a tener que mudar a Nueva York porque allá está el tema de los seguros médicos. Es empezar a hacer los planes para sacar un mejor futuro para ella”, sentenció en una entrevista cedida a TVNotas.

¿Carmen Aub pide ayuda económica?

Durante la entrevista, la actriz confirmó que su hija posee un audífono con el que puede tener acceso al 55-60% del lenguaje pero precisó que el camino iniciado será arduo porque necesitan que la pequeña aprenda el lenguaje lo más pronto posible. El objetivo es que no tenga problemas cuando quiera expresarse por lo que analizan diversas alternativas.

Es en este marco que Carmen Aub afirmó que analizan la posibilidad de que Lu sea candidata a un implante coclear, un dispositivo que le permitiría mejorar considerablemente su situación. De todos modos, la actriz señala que están haciendo todo lo posible por el bienestar de su hija y, como “los actores no somos millonarios”, solicitan ayuda económica y de fundaciones que les permitan afrontar este momento.

“La aceptación ha sido lo que me ha llevado a entender hacia dónde tengo que moverme. Es importante recordar que a todos nos puede pasar”, remarcó Carmen Aub.