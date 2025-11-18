Famosa conductora de televisión anunció la pérdida de su bebé y dijo que se retira del programa en vivo

Anmarie Camacho es la famosa conductora de televisión que anunció la pérdida de su bebé, quien sería su segundo hijo, apenas un mes después de haber compartido la noticia de que estaba embrazada en vivo. Debido a ello, la venezolana dijo que se retira del programa del cual forma parte, sin decir una fecha exacta de su regreso. Esto es lo que dijo Ernesto Cázares acerca de su primogénito.

Este lunes 17 de noviembre la presentadora del matutino compartió en sus redes sociales la noticia de la pérdida de su segundo hijo con un mensaje y agradeció tanto a familiares, amigos y seguidores por las muestras de cariño y apoyo, como los que recibió Bea tras sufrir una aparatosa caída en La Granja VIP.

Anmarie Camacho Anmarie Camacho anunció que perdió a su segundo bebé, un mes después de compartir que estaba embarazada

“Nuestro segundo rayito de amor ya no está con nosotros. Un momento muy doloroso que hemos tenido que enfrentar, y que nos ha devastado profundamente, marcando nuestra vida de una manera indescriptible. Les pedimos de todo corazón, respeto, comprensión y discreción en este momento para nuestra familia”, escribió la conductora.

Camacho aseguró que se tomará un tiempo a fin de recuperarse tanto física como mentalmente, por lo que dejará de cumplir con sus actividades de televisión y radio por un tiempo, aunque reconoció que: “no será fácil, no lo será, pero les prometo que regresaré pronto para continuar llegando a los hogares”.

¿Quién es la conductora que perdió a un bebé?

Anmarie Camacho es una modelo, locutora, actriz, publicista y presentadora del matutino Vitrina de Televen, canal al que llegó en 2010, aunque inició su carrera en el medio cuando apenas tenía 15 años en el modelaje, pese a que uno de sus sueños era convertirse en monja, de acuerdo con el portal del canal de televisión de Venezuela.

La conductora de 39 años inició como presentadora en el programa Lo Actual, mientras que en 2015 fue Chica Polar y 2 años después dio un gran salto al conducir las Noticias Sol. Actualmente, forma parte del programa Vitrina y de Buenos Días Venezuela por la 88.9 FM.