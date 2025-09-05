¿Sale de la cárcel? Daniela Parra confirma buena noticia para Héctor Parra

La actriz Daniela Parra regresó a las redes sociales para dar un aviso muy importante en la causa por la que su padre, Héctor Parra, se encuentra detenido. A través de su cuenta de Instagram, precisó que se ha interpuesto un nuevo amparo y aspiran a un juicio justo.

Daniela Parra expone en documental la verdadera realidad que vive su papá, Héctor Parra, en prisión [VIDEO] Daniela Parra revela los pormenores del documental que realiza para contar la realidad de su papá Héctor Parra en la cárcel, y las inconsistencias en el caso.

El actor Héctor Parra se encuentra detenido desde 2021 luego de haber sido acusado de corrupción de menores por su hija menor Alexa Hoffman. Desde entonces, Daniela Parra se ha manifestado a favor de su padre y mantiene a sus seguidores actualizados sobre el avance de la causa.

¿Qué dijo Daniela Parra tras el arresto de su padre?

Es mediante las redes sociales que Daniela Parra hace público todo lo que va sucediendo en la causa que mantiene tras las rejas a su padre. La actriz se ha expresado desde el primer día en el que precisó que Héctor Parra fue detenido por “5 agentes de policía sin uniforme” y “sin una orden de aprehensión”.

Desde ese día, Daniela Parra ha señalado que su padre “está acusado de un delito QUE NO COMETIÓ”. Además, la actriz apuntó a “mentiras conjugadas y el tráfico de influencias que al parecer se están ejerciendo en su contra” y sentenció que “todas las personas cercanas a él sabemos que es INOCENTE”.

¿Nuevo amparo para Héctor Parra?

Fue nuevamente en su cuenta de Instagram que Daniela Parra confirmó recientemente que el abogado de su padre había interpuesto un nuevo amparo para beneficiar a Héctor Parra. Aunque sin dar precisiones sobre qué es lo que se busca con el nuevo amparo, la actriz afirmó que mantiene la fe y que sabe que “queda mucho camino por recorrer”.

“Es algo que ya veníamos esperando desde hace tiempo. Lo único que hemos pedido es que sea un juicio justo, ya que no lo ha sido. Quería pedirles que intencionen este documentos y nos acompañen con sus oraciones para que se resuelvan las cosas como tiene que ser”, sentenció Daniela Parra en un video colgado en sus redes.

