El Conjuro 4: películas de terror “basadas en hechos reales” que siguen causando pesadillas

El estreno de “El Conjuro 4” marca el regreso de una de las sagas más exitosas del cine de terror. La nueva entrega promete mostrar el caso más oscuro de los expedientes de Ed y Lorraine Warren, el famoso matrimonio de investigadores paranormales que inspiró múltiples películas.

Aunque esta franquicia se ha consolidado como un fenómeno taquillero, no es la única que ha utilizado la frase “basada en hechos reales” para aterrorizar a los espectadores. A lo largo de las décadas, varias cintas se han convertido en clásicos gracias a relatos paranormales documentados en la vida real.

El Conjuro 4: ¿Qué películas de terror nacieron de sucesos reales?

El Exorcista (1973)

Considerada un parteaguas en el género, sigue la historia de Reagan, una adolescente poseída tras jugar a la ouija. La trama está inspirada en el exorcismo de un joven apodado Roland Doe en Maryland en 1949, donde sacerdotes aseguraron presenciar objetos que se movían solos y voces extrañas.

Terror en Amityville (1979)

La familia Lutz se mudó a la famosa casa de Ocean Avenue 112, escenario de un múltiple asesinato. Pronto comenzaron a experimentar visiones y fenómenos aterradores. El caso fue investigado por los Warren y se volvió uno de los más conocidos en el mundo del misterio.

Verónica (2017)

Inspirada en el “Expediente Vallecas” de 1991, relata cómo una adolescente española fue acosada por una entidad tras jugar a la ouija. La joven murió en circunstancias inexplicables, un hecho que incluso quedó registrado en informes policiales.

El exorcismo de Emily Rose (2005)

Su trama se basa en el caso real de Anneliese Michel, una alemana que falleció en 1976 tras ser sometida a múltiples exorcismos. El caso terminó en los tribunales, donde sus padres y un sacerdote fueron acusados de homicidio negligente.

Poltergeist (1982)

La historia de una familia perseguida por espíritus está inspirada en los reportes de la familia Hermann en los años 50, quienes denunciaron que objetos se movían solos y botellas explotaban sin explicación. El caso atrajo la atención mediática y sirvió como base para la trama.

¿Por qué estas cintas siguen causando impacto?

El atractivo de estas películas radica en su vínculo con lo real. Historias de posesiones, casas malditas y sucesos paranormales alimentan la idea de que el terror puede estar más cerca de lo que creemos. Con el estreno de “El Conjuro 4”, la audiencia vuelve a enfrentarse a esa delgada línea entre la ficción y los hechos documentados que generan pesadillas colectivas.

