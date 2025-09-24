Denuncian a Ricardo Pérez y Slobotsky por acoso a una influencer

Ricardo Pérez y Slobotsky se han convertido en los creadores de contenido más reconocidos dentro del internet y la farándula, convirtiéndolos en figuras públicas que ahora no pasan inadvertidos a los lugares a los que van.

Sin embargo, ahora se encuentran en el ojo del huracán, debido a que una influencer los está denunciando por acoso, explicando que es una situación que los ha afectado a ella y a su familia. A continuación, te detallamos todo lo que se sabe al respecto.

¿Quién metió la denuncia a los creadores de contenido?

La noticia fue comentada por la influencer Jesica Bustos, quien en las redes sociales es conocida como Yoshii Lz. En su cuenta oficial publicó un video anunciando que denunció a un grupo de creadores de contenido por acoso sexual. Situación que le ha afectado notablemente, promoviendo a la gente de denunciar estos casos para que la justicia pueda actuar.

Aunque no mencionó nombres, el periodista Arturo Gallegos, explica que podría generarse por uno de los videos de Ricardo Pérez y Slobotsky, específicamente en el episodio 308 de “La Cotorrisa”, donde hacen varias bromas subidas de tono y hablan del aspecto de Jessica Bustos.

Aunque obviamente en videos anteriores, Ricardo Pérez y Solobotsky han solicitado disculpas por los contenidos o los comentarios que realizan. Sin embargo, no olvidemos que la influencer todavía no habla sobre las personas a las que interpondrá la denuncia por acoso.

¿Quién es Jesica Bustos?

Como ya lo mencionamos, Jesica Bustos es una influencer y creadora de contenido. En TikTok cuenta con más de 290 mil seguidores. Gran parte del contenido es sobre moda y humor, en algunos casos los hace sola o acompañada de su esposo Xuxo.

Xuxo Dominguez, es otro creador de contenido conocido. Quien, ante la noticia de la denuncia, dio su opinión al respecto, especificando que lo hacen para poder obtener justicia y no buscan aprovecharse de los demás, puesto que esto también ha afectado a la vida de su hija. Además, de tener más de 7 meses siendo víctimas de amenazas.