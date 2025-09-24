_Flor Rubio asegura que ella no le hubiera abucheado a Susana Zabaleta

La controversia que rodea a Susana Zabaleta y Ricardo Pérez no se detiene y sigue generando reacciones. En Venga la Alegría, Flor Rubio decidió dar su punto de vista sobre la protesta que varios reporteros realizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando un grupo de colegas decidió gritar consignas a la actriz.

Flor Rubio opina sobre la polémica con Susana Zabaleta

Fue durante la transmisión del 23 de septiembre, que la conductora se desmarcó de los abucheos y explicó que, aunque respeta el derecho de los periodistas a manifestarse, ella no se hubiera sumado a ese tipo de reclamo en contra de la actriz. “Yo la hubiera dejado pasar en silencio” dijo la conductora.

Rubio fue clara al señalar que habría optado por una postura más discreta: “Si yo hubiera estado ahí, quizá no hubiera dicho ni ‘prensa digna’ ni tampoco hubiera abucheado. Yo la hubiera dejado pasar en silencio, en actitud de protesta, porque efectivamente, compañeros, tienen todo el derecho de protestar”.

La conductora recordó que Zabaleta se encuentra en una situación complicada: “Ella está entre la espada y la pared, porque, por un lado, está su pareja y, por otro, los medios de comunicación”.

Defiende el trabajo de la prensa

Flor Rubio subrayó que, aunque comprende la reacción de Ricardo Pérez, quien defendió a Zabaleta tras un tropezón, no se debe atacar a los reporteros de ninguna forma, pues son personas que deben realizar su trabajo para cuidar y mantener a sus familias. También aprovecho el momento para recalcar que la prensa merece respeto: “Nadie, por más famoso, por más influencer, por más millones de seguidores que tenga, tiene derecho a ofendernos, a lastimarnos y a insultarnos. Nadie”.

Flor Rubio hace un llamado al respeto

Para finalizar con el tema, la conductora resaltó el esfuerzo de los reporteros que cubren eventos de esta naturaleza: “La gran mayoría de ellos son muchachos que pasan horas trabajando en la calle, esforzados, que se generaron en la cultura del esfuerzo y que trabajan todos los días para llevar pan y comida a su casa”.

