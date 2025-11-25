Él es el Jorge Alberto Aguilera, esposo de la mamá de Aislinn Derbez y que muchos conocen por la televisión

Aislinn Derbez atraviesa un desgarrador momento tras la muerte de su mamá, Gabriela Michel. Este suceso generó desconcierto y tristeza entre quienes han seguido a la familia por años; incluso reavivó la conversación sobre quién es y dónde está Jorge Alberto Aguilera, su esposo.

El Señor Aguilera, de 63 años, es recordado por su gran aportación al doblaje en México, así como por sus participaciones en televisión, especialmente junto a Chabelo en “En Familia con Chabelo”.

Comenzó a salir con Michel después de la fallida relación que ella tuvo con Eugenio Derbez, época en la que nació Aislinn.

Jorge Alberto prestó su voz a numerosos programas de radio y representó a varias marcas, además de interpretar a personajes emblemáticos del cine y la televisión, como en “Winnie the Pooh”, “Chicken Little”, “Ralph, el demoledor” y “Monsters, Inc.”

Sobre su relación con Aislinn, su hijastra, se sabe que se llevan bien y actualmente mantienen comunicación, a pesar de que ella siguió su camino al cumplir 18 años. La propia actriz y modelo mexicana contó a Yordi Rosado, en una de sus entrevistas, que don Alberto “estuvo más presente” que Eugenio.

(AZTECA UNO) Él es el locutor y actor de doblaje Jorge Alberto Aguilera, padrastro de Aislinn Derbez.

Actualmente, Jorge Alberto Aguilera se mantiene alejado de los reflectores.

¿De qué murió Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez reveló que su mamá, Gabriela Michel, murió debido a un infarto y subrayó que la familia “necesita vivir su duelo en paz”, mientras pidió respeto por el sensible momento.

(Instagram @aislinnderbez) Asilinn Derbez reveló de qué murió su mamá, Gabriela Michel.

¿Quién era Gabriela Michel?

Gabriela Michel fue una actriz de doblaje muy reconocida en México. Era mamá de Aislinn Derbez y esposa del locutor Jorge Alberto Aguilera. Entre sus personajes más recordados están, en su mayoría, protagonistas de Disney como la Reina Clarión en “Tinker Bell”, Maggie Wheeler en “Juego de Gemelas” y Prudencia en “La Cenicienta 3”.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) fue la institución que anunció el deceso y envió condolencias a familiares y amigos.