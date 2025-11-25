Lis Vega anticipa que competirá en el Duelo de esta noche: “Quiero que estemos todas las mujeres en la placa”

Todo parece indicar que tanto la victoria de César Doroteo en la competencia de anoche para definir al nuevo Capataz como la nominación de Fabiola Campomanes a manos del sexto eliminado de La Granja VIP, Kike Mayagoitia, cambiarán el rumbo de Lis Vega en el reality show o al menos eso es lo que cree la cubana, pues piensa que tendrá que disputar el Duelo con el peón elegido por el público.

"Seguro me mandan a mí": Lis se mentaliza para disputar el Duelo

Después de ser la primera granjera en levantarse temprano y comenzar con algunas actividades, Lis Vega se topó con la primera nominada de esta semana, Fabiola Campomanes, y se alistaron juntas en el baño para luego prender el anafre, no sin antes intercambiar algunos puntos de vista sobre lo que ocurrirá esta noche.

La cubana le dijo a su amiga que estaba segura que ella sería la elegida por el nuevo Capataz de La Granja VIP, César Doroteo, para disputarse el Duelo de esta noche con el peón que será decidido por el público y le señaló que quería que esta semana "todas las mujeres estén en la placa (de nominados)" y que "sería un honor" estar a lado de Campomanes, a lo que Fabiola le dijo que sería "feliz de la vida".

La nominada apuntó que posiblemente la ausencia de solamente mujeres en el cuadro de nominados se ha tratado de un "tema de miedo", mientras que la granjera señaló que, quitando eso, "casi siempre son hombres", aspecto con el que coincidió Campomanes y añadió que "siempre han sido hombres los que han decidido".

Lis Vega se dijo emocionada por lo que ocurra esta semana al interior del reality show y comentó que será "muy feliz" si la ponen a competir esta noche; además, también comentó que espera ansiosa el juego por el huevo dorado de mañana, ya que le gustan las competencias por equipos y "estar activos".

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al peón elegido por el público para disputar el Duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Fabiola Campomanes y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

