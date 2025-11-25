OFICIAL: SEP adelanta Vacaciones de Invierno: este día es el último de clases

Estamos llegando al final del año por lo que los estudiantes de los niveles primario y secundario, se preparan para las tan ansiadas vacaciones de invierno 2025. Este es uno de los descansos más importantes, estipulados en el calendario escolar.

Cabe destacar que estos días de descanso coinciden con las festividades tradicionales como lo son la Navidad y el Año Nuevo por lo que podrán compartir estos días en familia.

Volviendo a las vacaciones de invierno, tenemos que mencionar que comenzó a circular un rumor sobre si la Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantaría el inicio de estas vacaciones. Es por esto que te vamos a contar todo lo que tienes que saber.

¿Se adelantan las fechas de Vacaciones de Invierno 2025?

La duda entre los padres ha surgido por la posibilidad de que la SEP adelante el inicio de las vacaciones. Esto se fundamentaría en que en ciclos anteriores hubo fechas que se modificaros por motivos administrativos o por la realización de talleres docentes por lo que las expectativas comenzaron a crecer este año.

Es importante tener en cuenta que la Secretaría de Educación Pública, no ha realizado ningún comunicado oficial que modifique el calendario del ciclo escolar 2025-2026. Es por esto que las actividades académicas permanecerán programadas tal como fueron publicadas inicialmente y las clases concluirán en la fecha establecida.

💜 En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, te invitamos al Maratón por la Lectura #MujeresLibresDeViolencia. 📚🕊️



Juntas y juntos leamos y reflexionemos con textos que promuevan una vida libre de violencia. 📖👩🏻👧🏻



🤳🏼 Comparte tus… pic.twitter.com/QDO0JpLh40 — SEP México (@SEP_mx) November 25, 2025

El calendario oficial de la SEP establece para elcicloescolar2025-2026, las vacaciones de invierno iniciarán el lunes 22 de diciembre, por lo que el último día de clases será el viernes 19 de diciembre. De esta manera, los estudiantes podrán disfrutar de poco más de tres semanas de descanso.

Por ende el regreso está programado para el lunes 12 de enero. Sin embargo, el personal educativo debe realizar las actividades previas el 7 de enero, los directivos asistirán al Taller Intensivo para Personal con Funciones de Dirección, mientras que el 8 y 9 de enero habrá un Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes.

