ÚLTIMA HORA: Emiten orden de arresto contra copropietaria de Miss Universo por presunto FRAUDE

Ya ha pasado cerca de una semana de que se llevó a cabo la edición 2025 de Miss Universo, pero no ha dejado de surgir controversia alrededor de este certamen. En Tailandia se emitió una orden de arresto en contra de Jakkaphong Jakrajutatip, copropietaria del evento, a causa de un presunto fraude cuyo valor es cercano al millón de euros.

También conocida como Anne Jakrajutatip, enfrenta la acusación con la empresa de la cual es CEO, JKN Global Group Public Company Limited. Anteriormente ella fue CEO de Miss Universo y es considerada la mujer transgénero con mayor fortuna no solo en Tailandia sino en todo el continente asiático.

¡Inconcebible! Fátima Bosch es violentada y humillada en Miss Universo TV Azteca [VIDEO] Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo, sufrió violencia y humillaciones de parte de Nawat, miembro de los organizadores del certamen. Esto sucedió.

Por qué se emitió orden de arresto contra Jakkaphong Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo

El demandante, el doctor Raweewat Maschamadol, alega que entre el 24 de julio y el 8 de agosto de 2023 los acusados lo engañaron haciendo declaraciones falsas y ocultando información crucial, según informa el medio Nation Thailand. Asegura que se le invitó a invertir en la empresa a pesar de saber que no tenían la capacidad de reembolsar a tiempo por su capacidad financiera.

El caso indica que Raweewat Maschamadol otorgó 30 millones de bahts a los demandados, lo cual corresponde aproximadamente a más de 802 mil euros y cerca de 929 mil dólares.

La razón por la cual se emitió la orden de arresto es que Jakkaphong Jakrajutatip no acudió a la audiencia en que se daría un veredicto. El tribunal tailandés consideró esto como un intento de evadir el proceso legal. Adicionalmente, el acuerdo de fianza no se llevó a cabo en los términos acordados y existe una multa por este motivo.

Ya existe una próxima audiencia para la copropietaria de Miss Universo, para el 26 de diciembre de 2025.

Se rumora que Jakkaphong Jakrajutatip salió de Tailandia hacia México

Según Nation Thailand, existen rumores de que la empresaria copropietaria de Miss Universo abandonó su país con dirección a México, pero esto no se ha confirmado, aclara el mismo medio. También se especula que la empresaria convirtió una parte de su fortuna en criptomoneda.

