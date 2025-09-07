Emiliano Aguilar impacta al revela cómo era su relación con Ángela Aguilar

Emiliano Aguilar es el primogénito de Pepe Aguilar, joven que se ha mantenido alejado del mundo musical. Sin embargo, al ser un creador de contenido, en varias ocasiones ha dado su opinión sobre cuál ha sido su relación con los otros integrantes de la dinastía Aguilar, provocando fuertes controversias.

Recientemente, el joven habló sobre cómo era su convivencia con Ángela Aguilar, declaraciones que realizó mediante una entrevista realizada en YouTube, comentarios que por primera vez salieron a la luz. Para que sepas más al respecto, te explicaremos qué comentó.

¿Quién es la mamá de Emiliano Aguilar?

José Emiliano Aguilar es el primer hijo de Pepe Aguilar y Carmen Aguilar, quien nació en 1992. Se menciona que el matrimonio terminó en 1995, en varias declaraciones realizadas por el cantante. Explica que la relación se acabó por malentendidos entre ambos, provocando la separación de la mujer y el menor.

Sin embargo, en varias ocasiones Emiliano, no se ha quedado callado al respecto, puesto que ha dado sus comentarios sobre la relación que mantiene con su padre, desmintiendo varias situaciones y defendiendo ferozmente a su familia.

¿Cómo era la convivencia de Emiliano Aguilar con Ángela Aguilar?

En una conversación publicada en YouTube con Javier Ceriani, el primogénito de Pepe Aguilar, explicó en sencillas palabras que su convivencia con su hermana Ángela Aguilar era muy buena, puesto que entre ellos dos había una buena comunicación, logrando apoyarse en múltiples situaciones.

Incluso, Emiliano Aguilar detalló que cuando inició la relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal, él la apoyó en todo momento. También recordó el momento en que se inició el rumor sobre el romance de la joven cantante con Gussy Lau, al difundirse ciertas fotos en redes sociales, ocasión en que el joven la defendió de toda la familia.

No obstante, detallo que se ha generado un distanciamiento entre ellos, provocando que su buena convivencia se quede en el pasado. Aunque no detalló la razón de su decisión, explicó que es lo mejor para él, puesto que son situaciones que dañan mentalmente, y prefiere estar tranquilo.