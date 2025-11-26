ÚLTIMA HORA: Muere famosa cantante a los 32 años tras cirugía

Las noticias tristes no cesan en el mundo del espectáculo latinoamericano y en esta oportunidad gana las portadas de los medios la muerte de Mayerly Díaz. La cantante colombiana tenía 32 años y murió repentinamente el pasado sábado 22 de noviembre, tras sufrir complicaciones luego de someterse a una cirugía estética.

El 2025 sigue siendo un año muy particular para el ámbito de la música, la televisión y las redes sociales. La muerte de famosos enluta cada semana a los fanáticos y sorprende cuando se trata de asesinatos o muertes por alguna enfermedad.

¿Cómo se conoció la muerte de Mayerly Díaz?

La noticia sobre la muerte de Mayerly Díaz fue confirmada a través de redes sociales por familiares y amigos de la artista. En los posteos se revelaba el repentino deceso de la joven colombiana, mientras que algunos internautas afirmaban que había sufrido un infarto fulminante.

Las muestras de dolor no tardaron en llegar y es que la cantante tenía una sólida trayectoria en el ambiente de la música popular y era conocida como "La Voz de Quipile". Los fanáticos han inundado las plataformas digitales con fotografías de Mayerly Díaz y mensajes que la recuerdan y la despiden con profundo pesar.

¿De qué murió Mayerly Díaz?

Aunque las causas oficiales de la muerte de Mayerly Díaz no han sido reveladas aun, desde su entorno social afirman que la cantante se había sometido recientemente a una cirugía estética en un hospital de la ciudad de Bogotá, en su Colombia natal.

Al parecer, la artista había comenzado a descompensarse en el marco de su recuperación posquirúrgica y fue entonces cuando falleció. La muerte de Mayerly Díaz se suma así a la de otros referentes de la música, el cine, la televisión, el teatro y las plataformas digitales enlutando a quienes disfrutaban de su talento.