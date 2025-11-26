Ya están disponibles las boletas de calificaciones de la SEP; así puedes descargarlas

El cierre del año 2025 está por llegar, lo cual sugiere no solo un periodo de descanso para las y los alumnos que forman parte de la SEP, sino también la adquisición de la boleta de calificaciones de cada uno de ellos. Ante ello, es preciso que sepas cómo descargar este documento.

Fue durante la última semana de noviembre que las escuelas públicas afiliadas a la SEP confirmaron que las boletas de calificaciones ya están disponibles para que los padres de familia puedan analizarlas, un hecho podría modificar significativamente la tranquilidad de estos en el próximo periodo vacacional.

¿Cómo descargar las boletas de calificaciones de la SEP?

El proceso para la entrega de la boleta de calificaciones de manera presencial se llevará a cabo del 24 al 27 de noviembre del 2025; sin embargo, los padres de familia también tienen la opción de consultar las calificaciones a través de línea, un nuevo apartado otorgado por la SEP con resultados por demás llamativos.

Lo primero que tienes que hacer es ingresar al Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) mediante este link: https://siged.sep.gob.mx/SIGED/ . Posteriormente, tendrás que dar clic en la parte de Alumnado y escribir la CURP del estudiante del que deseas conocer sus calificaciones.

Una vez que hayas seleccionado el apartado Ciclo 2025 - 2026 tendrás acceso a la boleta de calificaciones del alumno, misma que está disponible para su descarga e impresión. Recuerda que, según lo indicado por la SEP, las boletas digitales cuentan con la misma validez que las físicas.

¿Cuántos puentes quedan antes de las vacaciones de Navidad?

Considerando que las vacaciones de invierno, también conocidas como vacaciones navideñas, llegarán el próximo 22 de diciembre, debes saber que el calendario de la SEP establece solo un puente más para las y los alumnos, mismo que se llevará a cabo este viernes 28 de noviembre gracias a la Junta de Consejo Técnico Escolar.