Las 4 cafeterías en CDMX que son perfectas para visitar los días de frío: cafecito caliente y los mejores dulces

El café es una de las infusiones más consumidas a lo largo y ancho del mundo. En este sentido, CDMX es una ciudad donde el consumo no es la excepción y hay diversas opciones de cafeterías. La ingesta adecuada de esta bebida elaborada con ingredientes de alta calidad, puede proporcionar importantes beneficios para el organismo.

Conoce cuáles son las cafeterías de la Ciudad de México que ofrecen café delicioso para pasar el frío en invierno. Estos son los sitios que los usuarios califican como placenteros en relación a la bebida que ofrecen y los productos de pastelería con los que se puede acompañar para entrar en calor.

Te puede interesar: Conoce las 3 playas más cálidas de Acapulco que son ideales para disfrutar en las vacaciones de invierno

4 cafeterías de CDMX que ofrecen el mejor café caliente con dulces y productos de pastelería para entrar en calor

Para esos días de mucho frío y ganas de antojitos dulces, existen estas cafeterías que ofrecen delicias para acompañar un buen café caliente. Estos son 4 sitios gastronómicos ideales para el plan invernal.



Brew brew

Esta cafetería queda en Roma Norte y abre todos los días. Ofrece desayunos todo el día y dispone de una barra de café que también brinda el servicio de coctelería. Su bebida icónica es 'matchapan': una fusión de matcha, mazapán y horchata. Aquí los clientes destacan sus brunchs deliciosos para comer en cualquier momento del día. Además, ofrece espacio para hacer home office y refugiarse en días de lluvia.

Benell

Este sitio con aires norteños para comer en cualquier momento del día, ofrece pan casero recién horneado y conchas de vainilla, chocolate o matcha. Sus roles de canela son deliciosos, al igual que el pan de muerto que vende todo el año. También tiene disponibles puerquitos de piloncillo y brownies. ¿Excelentes opciones para acompañar un café caliente en invierno verdad? Se ubica en Roma Norte y abre todos los días.

Te puede interesar: La cascada petrificada que se encuentra en Oaxaca y es casi única en la Tierra



Mise en Print

Ubicada también en Roma Norte, esta cafetería es sinónimo de refugio para pasar el frío y entrar en calor con un rico café. Las opciones deliciosas que ofrece el sitio son matcha, sándwiches, pasteles y hasta flanecitos. Además, cuenta con librería para pasar el rato, sobre todo en días lluviosos. Abre todos los días.



Motín

Esta cafetería de la CDMX cuenta con dos sucursales (Roma Norte y Juárez) y tiene delicias para disfrutar el desayuno o comida principal. Los visitantes destacan el bowl de frutas frescas, los hot cakes con ricotta, los huevos revueltos con queso parmesano, los chilaquilitos, molletes y más. Todo esto acompañado de bebidas dulces, calientes y con mucho sabor.