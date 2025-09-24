Expareja de B-King denuncia el mensaje que recibió tras la muerte del cantante

Los colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King y Jorge Luis Herrera Lemos, cuyo nombre artístico era Regio Clown, fueron encontrados muertos luego de haber estado desaparecidos.

Recordamos primera entrevista de Jorge Gil tras asesinato de Paco Stanley [VIDEO] Jorge Gil platicó con Pati Chapoy desde el hospital tras el asesinato de Paco Stanley, pues él también resultó herido en la balacera.

Ambos músicos se encontraban en México con el objetivo de participar en un concierto. La ausencia de ellos despertó la desesperación pero finalmente fueron encontrados muertos. Luego de que se confirmara la noticia, la ex pareja de B-King comenzó a ser amenazada ya que se la vincula con su muerte.

¿Por qué la ex novia de B-King es amenazada?

Luego de que se confirmara la triste noticia de la muerte de los colombianos, los seguidores de B-King recordaron cuando el cantante filmó un video manifestando que recibía amenazas por parte de su ex, Marcela Reyes.

Después de que esto comenzara a circular en las redes sociales, es que la mujer tiene miedo por su vida y por la de sus hijos ya que le han llegado amenazas a su WhatsApp.

En sus historias, Marcela Reyes publicó uno de los mensajes que le llegó, el mismo decía: “Vamos a ver cómo se pone con su hijo en el colegio (…) recuerde que lo que hay es cómo localizarla”.

Así también recibió otra amenaza que atenta contra su hijo: “Marcela usted tiene un hijo, no vaya a ser que se le pierda”. Ante esta situación es que la mujer hizo su descargo diciendo: “Sé de dónde provienen esas amenazas y sé cuál es su intención realmente. Pero todo siempre sale a la luz. Estos esperando, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios”.

De esta manera es que realizó una publicación junto a su hijo, manifestando que debía prepararlo para este mundo.

¿Quién es Marcela Reyes?

Marcela Reyes, es una colombiana que se ha consagrado como DJ, empresaria e influencer con el título de “La Reina de la Guaracha”. Su estilo es música electrónica y tiene mucha presencia en las redes sociales, por lo que tiene más de un millón de seguidores.

También la mujer estudió negocios con especialización en comunicación y entretenimiento. También tiene conocimiento en francés e historia del arte.