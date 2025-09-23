Famosa cantante dice odiar a México tras los asesinatos de B-King y Regio Clown

La muerte de B-King y DJ Regio Clown ha dejado un gran manto de tristeza en el ámbito artístico latinoamericano y las miradas puestas en México. Las reacciones ante lo sucedido son de las más variadas y entre ellas se destaca la de la cantante colombiana Angie Miller quien afirmó odiar a México.

¿Kunno desmiente a Angela Aguilar?: El influencer destapa detalles TV Azteca [VIDEO] En Ventaneando, te mostramos las declaraciones que hizo el influencer Kunno sobre Angela Aguilar.

La expresión vertida por la cantante es solo una de las tantas que se han difundido en las últimas horas desde que se confirmó el hallazgo de los cuerpos de los artistas colombianos B-King y Regio Clown. La investigación avanza mientras el dolor inunda las redes sociales.

¿Qué les pasó a B-King y Regio Clown?

Los artistas B-King y Regio Clown habían arribado a México para llevar a cabo una serie de presentaciones con su música. Sin embargo, el pasado martes 16 de septiembre fueron vistos por última vez en un gimnasio de Polanco, en la Ciudad de México (CDMX).

Desde entonces, la búsqueda y los pedidos por su paradero se multiplicaron hasta que, finalmente, este lunes 22 de septiembre la Fiscalía General de Justicia de CDMX confirmó el hallazgo de sus cuerpos. B-King y Regio Clown presentaban signos de haber sufrido violencia.

Así reaccionó Angie Miller

La confirmación del hallazgo de B-King y Regio Clown sin vida golpeó fuertemente al mundo artístico latinoamericano y las redes no tardaron en hacerse eco de la triste noticia. Las expresiones de dolor y el pedido de justicia se multiplicaron y entre estas sobresale la de una artista colombiana.

Se trata de Angie Miller, actriz y cantante con quien B-King y Regio Clown habían trabajado y estaban trabajando en proyectos juntos. “Hoy odio México más que a mi vida (…) no es justo lo que está pasando”, sentenció la artista en una historia en su cuenta de Instagram.

Instagram /soyangiemilleroficial_

Su perfil en la red social tenía distintas publicaciones en las que pedía por la pronta aparición con vida de sus colegas. Sin embargo, la triste realidad hizo que se expresara con honda tristeza con frases como “No puedo con este dolor en mi pecho”, “Estoy con tu familia y su dolor” y “Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta”.