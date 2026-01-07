ÚLTIMA HORA: Muere exreina de belleza

Existe una total conmoción en el ámbito de los concursos de belleza. En esta disciplina se sufrió una pérdida en los últimos días del 2025 y la noticia ya fue confirmada por las autoridades en pleno 2026. La ex reina de belleza de Puerto López se reportó desaparecida el pasado 27 de diciembre y según las primeras indagaciones, ella habría sido asesinada y sus restos lanzados al mar. Esta es la historia de Alina Pihuave Narváez.

¿Qué le pasó a esta ex reina de belleza?

Aunque las investigaciones siguen en curso, desde el pasado 27 de diciembre su padre reportó la desaparición de la joven de 19 años. Según lo dicho por la familia, ella asistió a un velorio en la zona de Manabí y fue interceptada en el camino vía Salango. Por eso, no se supo de ella desde esa fecha.

Se indica que dichos territorios viven en una violenta disputa entre grupos delictivos de la zona y que la muchacha tenía una relación sentimental con el líder de uno de los bandos. Y precisamente se informa que la mujer desapareció y fue asesinada, porque ese día su presunta pareja y el hermano de dicho hombre… también murieron a causa del bando rival.

Pese a que no hay un informe oficial de muerte o las conclusiones definitivas de la policía ecuatoriana, las declaraciones de los testigos indican que Alina murió y sus restos se arrojaron al mar. Sin embargo, la familia pelea porque la investigación esclarezca el caso y para que encuentren a su hija… aferrándose a la idea de que sigue viva.

¿Quiénes informaron del supuesto deceso de esta ex reina de belleza?

Mientras la policía trata el caso todavía como una desaparición, el periódico local El Congresista, fue el que habló del probable vínculo que la joven tenía con los grupos delincuenciales, que tienen una guerra total entre bandos en dicha zona. Sin embargo, no hay nada concluyente hasta el momento y en palabras de la propia policía… trabajarán hasta lograr el objetivo de traerle la verdad a la familia de una forma u otra.