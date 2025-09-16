Ángela Aguilar es abucheada en concierto por la Independencia

Desde hace tiempo que Ángela Aguilar y su esposo, Christian Nodal, están bajo el ojo de la tormenta. Su relación no ha caído muy bien en el público que constantemente se lo hacen saber en las redes sociales o en este caso en un concierto en vivo.

Ángela se presentó junto a su hermano, Leonardo Aguilar, y su papá, Pepe Aguilar, en la celebración del Grito de Independencia en Guadalajara, Jalisco. El evento se llevó a cabo, aunque previamente se habían juntado firmas en change.org para cancelar el concierto de la familia Aguilar.

¿Ángela Aguilar fue abucheada por los fans?

En dicho concierto la familia Aguilar recibió rechiflas y abucheos por parte de los asistentes que se quedaron al cierre de la celebración por el Grito de Independencia. En TikTok se pueden ver los videos en que abuchean a Ángela Aguilar e incluso se escucha que gritan el nombre de Cazzu quien es la ex pareja de Christian Nodal.

Ángela Aguilar fue la segunda en presentarse en el concierto de los Aguilar en Guadalajara ya que el primero en cantar fue Leonardo Aguilar. El evento se dio en el escenario montado en la Plaza de la Liberación, frente a cerca de 70 mil personas.

La esposa de Nodal comenzó su show con La Charreada, seguido por un popurrí en honor a Flor Silvestre y continuó con Abrázame. Estas canciones fueron entrelazadas casi sin pausas y en medio la reacción del público.

Los chiflidos estuvieron presentes en toda la participación de Ángela Aguilar. El público también gritaba constantemente el nombre de Cazzu quien atraviesa una batalla legal con Nodal por los permisos de Inti.

En las redes sociales los comentarios no se hicieron esperar, por lo que se pudo ver que los usuarios felicitaban a las personas que decidieron gritar en el concierto de los Aguilar.

¿Qué dijo Ángela Aguilar al respecto?

Hasta el momento ni Ángela Aguilar ni su familia han realizado un comunicado al respecto. Lo ocurrido en el evento sin dudas fue un incómodo momento para la cantante.

