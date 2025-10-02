VIDEO: Fan de Bárbara de Regil se tatúa autógrafo que ella le hizo en el brazo. ¡La sorprendente reacción de la actriz!

Bárbara de Regil compartió por medio de redes sociales un momento increíble que vivió con uno de sus miles de fanáticos. El video comienza por el maravilloso encuentro donde el fanático se ve muy emocionado de ver a la actriz y la abraza con mucho cariño. Además el hombre le pide que le dé un autógrafo, pero no cualquiera, pidió que lo hiciera en su brazo.

¿Rosario Tijeras nuevamente en la cárcel? ¡Su destino podría cambiar, solo tiene que tomar una decisión! [VIDEO] Rosario se enfrenta otra vez a las autoridades, pero tendrá una última oportunidad para cambiar su futuro y el de su hija Ruby.

Ese mismo día, pero horas después, la actriz que le da vida a la famosa Rosario Tijeras, se encontró nuevamente con el fanático y no se esperaba lo que vio, ya que el chico se tatuó el autógrafo que ella le hizo y al parecer, no fue algo pequeño, pues en el video se percibe que mide al menos unos 20 centímentros.

Así reaccionó Bárbara de Regil al ver su autógrafo tatuado en el brazo de su fanático

Bárbara entró al lugar donde su fan la estaba esperando para darle la gran sorpresa y cuando la actriz vio su autógrafo impregnado en la piel del joven, quedó maravillada y no lo podía creer, le agradeció y lo abrazó con mucho amor. El fanático se encontraba muy emocionado y podríamos decir que probablemente estaba viviendo su momento de “medias de abejita”.

En el video que compartió la actriz en sus redes sociales, agradeció el amor de todos sus seguidores, en especial del chico que se tatuó:

“Este es un acto que me llega directo al corazón, me recuerdan la fuerza real de nuestra conexión. No solo es un tatuaje, es un pedacito de amor eterno que me honra. Gracias por hacerme parte de su piel y de su historia. Prometo honrar siempre ese amor, con mi trabajo, mi energía y mi esencia. Gracias por recordarme que lo que comparto llega más lejos de lo que imagino”.

Bárbara es una de las actrices que se le reconoce por tener gran cercanía con su público, es por eso que durante las grabaciones de la nueva temporada de Rosario Tijeras, muchos van a las locaciones donde se encuentran trabajando los actores y el equipo para poder obtener un saludo o hasta una foto con la actriz.