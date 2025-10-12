Filtran video del asesinato de Fede Dorcaz y surge nueva versión de su muerte

El asesinato de Fede Dorcaz ha generado mucha inquietud entre los usuarios, debido a la forma en que han ocurrido los hechos. En redes sociales se ha filtrado el video donde se muestra la forma en que ocurrieron los hechos, imágenes que provocan el surgimiento de una nueva versión de su muerte.

Es así que te detallaremos toda la información que se sabe al respecto, datos que las autoridades han compartido sobre el fallecimiento del artista, evidencia que se ha logrado juntar con el paso de los días.

¿Qué pasó con Fede Dorcaz?

El asesinato de Fede Dorcaz, ocurrió el jueves mientras iba manejando por Anillo Periférico, una reconocida vialidad rápida que conecta con otras partes de la ciudad. En redes sociales se ha difundido el video donde se documenta cómo ocurrió el ataque.

El periodista Carlos Jiménez en sus redes sociales, ha compartido las imágenes, donde resalta una nueva versión de su muerte. En un inicio se había mencionado un posible asalto, pero todo apunta a un ataque directo, puesto que solamente se le dio un tiro, el cual le quitó la vida. Además, de que los atacantes no se llevaron ninguna pertenencia de valor.

En el programa que tiene Carlos Jiménez, detallan que dentro de las imágenes y el video, se puede apreciar que el joven cantante y modelo argentino tenía todas sus pertenencias, fortaleciendo la nueva versión de su muerte. Las autoridades todavía no han llegado a una conclusión.

¿Quién era la novia de Fede Dorcaz?

Tras el asesinato de Fede Dorcaz, Mariana Ávila, quien era su pareja, se ha encargado de aclarar la situación en su cuenta de X, puesto que en las redes sociales, han surgido rumores fuertes, por lo que la artista ha hecho todo lo posible para evitar que esto ensucie la imagen de su pareja fallecida.

Entre los internautas, círculo la idea de que durante el ataque, hubo una mujer herida, quien acompañaba al modelo argentino, siendo un fuerte rumor de una posible infidelidad. Claramente, Marian Ávila, ha recalcado que es información falsa, puesto que ella fue la primera en ir a la Fiscalía para alzar el acta. De ser cierto, ella ya tendría el nombre e identidad de otra usuaria.