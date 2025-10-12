Muere Jimmy Shaw a los 59 años: ¿quién era y de qué murió?

En el mundo de la farándula se ha dado a conocer el lamentable fallecimiento de Jimmy Shaw, un reconocido artista que murió a sus 59 años, causado por una terrible enfermedad. Provocando que las redes sociales se llenen de mensajes de despedida y condolencias para los familiares del artista.

Aunque es una noticia triste, para muchas personas su nombre resulta desconocido. Es así que hablaremos un poco sobre su trayectoria y la información que se conoce sobre su muerte. No te pierdas la información que proporcionaremos.

¿Quién es Jimmy Shaw?

Jimmy Shaw fue un estadounidense que nació en 1966, y sus estudios de actuación se realizaron en Nueva York. Para el 200 se afincó en España, donde su conocimiento en el idioma le permitió establecerse con mayor facilidad, país en donde construyó gran parte de su carrera artística.

Dentro de los proyectos más destacados por el reconocido artista, se destacan los siguientes:

La Mina

El ministerio del tiempo

La que se avecina

El tiempo entre costuras

Tom de Finlandia

El hombre de las mil caras

Labrando una importante carrera en el mundo de la actuación y la comedia en películas, teatro o series de televisión. Lamentablemente, se anunció que la reconocida celebridad murió a sus 59 años.

¿Qué le pasó a Jimmy Shaw?

Se dio a conocer oficialmente, que el artista murió a sus 59 años el sábado 11 de octubre. Jimmy Shaw, desde hace 3 años, se encontraba luchando contra el cáncer de páncreas. En septiembre, mediante sus redes sociales, se solicitó apoyo económico para costear la cirugía que necesitaba realizarse.

Aunque anteriormente ya había logrado sobrepasar el padecimiento, para el 2024 anunció su regreso. Intentó buscar varios tratamientos en España, al final optó por la cirugía en Lisboa. Por ahora, no se sabe si la enfermedad fue la causante del deceso del artista.

La actriz y amiga Cristina Castaño, en sus redes sociales, se encargó de publicar un tierno mensaje de despedida, resaltando su gran cariño y la lucha que atravesó el actor para continuar con su vida.