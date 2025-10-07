Florinda Meza reacciona a Bad Bunny interpretando a “Quico” en sketch de “El Chavo del 8"

Este fin de semana acaparó titulares el homenaje que “Saturday Night Live” dedicó a “El Chavo del 8”, con la participación de Bad Bunny y Jon Hamm. Ya han reaccionado intérpretes del programa original, como Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán. A continuación te revelamos qué dijeron.

Florinda Meza dice que Bad Bunny fue “magistral” como “Quico”

La reacción de Florinda Meza al sketch de “Saturday Night Live” fue favorable en general, pero su mayor halago se lo llevó el cantante puertorriqueño. “Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota”, escribió en su cuenta de Instagram.

La viuda de Roberto Gómez Bolaños mostró satisfacción con que se haga un homenaje internacional al programa cuya fama estalló en los años 70 y agradeció por el segmento de comedia; también le dedicó un agradecimiento especial a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante.

Por otro lado, Florinda Meza aprovechó para recordar que no es el único homenaje anglosajón a la obra de “Chespirito” pues, según relata, Matt Groening se inspiró en “El Chapulín Colorado” para crear a un personaje de “Los Simpson”.

María Antonieta de las Nieves agradece por el sketch de “El Chavo del 8”

En una publicación desde la cuenta oficial de “SNL” en Instagram, María Antonieta de las Nieves dejó un comentario. “Muchas gracias por traer ‘El Chavo’ a la vida. Gracias a Sarah Sherman por el increíble trabajo y a Bad Bunny por hacerlo inolvidable”.

Con estas palabras no solo reconoció al cantautor puertorriqueño sino también a la actriz que se encargó de interpretar a “La Chilindrina”.

Carlos Villagrán le habría escrito a Bad Bunny, pero borró la publicación

En redes sociales aseguran que Carlos Villagrán hizo una publicación en Instagram refiriéndose al homenaje a “El Chavo del 8", pero la habría borrado después. “Me tocará cantar ‘El Sapito’ a tu estilo. Ayúdenme a que Benito lo vea”, es el mensaje que el intérprete original de “Quico” habría escrito para el cantante puertorriqueño.

Sobre el sketch de “Saturday Night Live”, fue la actuación de Bad Bunny lo que más aplausos generó en redes sociales, y se ha dicho que es notorio cómo el cantautor creció viendo a estos personajes.