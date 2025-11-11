Gaby Ramírez fue atacada por un perro y este es su estado de salud

Las redes sociales de Gaby Ramírez se han apoderado de la atención de sus miles de seguidores luego de que publicara historias a través de las cuales informó que había sido atacada por un perro. La conductora sufrió heridas de consideración por lo que tuvo que ser hospitalizada.

Gaby Ramírez es una reconocida conductora de televisión que ha sabido ganarse el cariño de un vasto fandom. En sus redes sociales comparte diferentes momentos de su vida profesional y privada por lo que este hecho no ha sido la excepción.

¿Qué le pasó a Gaby Ramírez?

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Gaby Ramírez dio a conocer lo que le había ocurrido. A través de fotografías y videos, la conductora precisó que fue atacada por un perro cuya mordedura le causó una gran herida en una de sus piernas.

Instagram /gabyramireztv /Canva

Tal como muestran las imágenes, y ella misma afirmó, el animal le había arrancado un pedazo de su pierna por lo que los profesionales de la salud debían evaluar cómo cerrar esa herida.

¿Qué dijo Gaby Ramírez tras el ataque sufrido?

Mientras Gaby Ramírez compartía imágenes de cuando era trasladada en ambulancia y de cuando era atendida en el hospital, se expresaba por lo sucedido y recordó a quienes tienen perros que cuando los saquen a pasear “necesitan ponerle bozal”.

“Estoy en un hospital de traumatología. Pido oraciones para que el perro esté bien, igual me van a inyectar contra la rabia”, remarcó Gaby Ramírez. La conductora agradeció las muestras de cariño de sus seguidores e informó que había recibido morfina y que los médicos le habían dicho “que no pueden cerrar la herida, que la tienen que dejar así”. De igual modo llevó tranquilidad a sus fans por su estado de salud.