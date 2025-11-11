Exhiben supuesta infidelidad de Angélica Vale a Otto Padrón con un bailarín: ¿de quién se trata?

Otto Padrón y Angélica Vale son el blanco de todas las miradas luego de que se confirmara que el empresario le pidió el divorcio a la actriz. La situación ha tomado por sorpresa a sus seguidores y ahora se alimentan los rumores de que una infidelidad de la conductora habría sido la causa del final de su relación.

El matrimonio entre Otto Padrón y Angélica Vale tuvo una duración de 14 años, tiempo en el cual la pareja trajo al mundo a dos hijos. Sin embargo, tal como ha precisado la actriz, llevaban ocho meses separados pero manteniendo cierto vínculo con el fin de proteger a sus hijos.

¿Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón?

La noticia sobre la demanda de divorcio interpuesta por Otto Padrón trascendió el domingo por la noche pero no se hablaba sobre los motivos que llevaron a esta decisión. De todos modos, Angélica Vale afirmó que era un tema que ya habían hablado y que el empresario ya le había contado que iniciaría el proceso.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a difundirse un rumor que afirma que la causa del divorcio sería porque Angélica Vale tendría una relación desde hace un año con un bailarín de la obra Vaselina. “Según por eso el señor Otto decidió irse de la casa y tramitar el divorcio”, sentenció la influencer Chamonic, quien ha profundizado en el asunto.

¿Qué pasará entre Angélica Vale y Otto Padrón?

Chamonic compartió en sus redes sociales una imagen de Otto Padrón y Angélica Vale bajo el título “Infidelidad en esta relación fue la causa de la separación y divorcio”. Además, en su posteo remarcó que “el señor Otto nada tonto y bien asesorado y si se descuida ni manutención le dará él a ella, aparte ellos estaban casados por bienes separados así que no hay nada que repartir”.

La creadora de contenido ironizó con que en la división de bienes podrían repartirse “la estrella de Angélica Vale que Otto le ayudó a conseguir pues les cuento que él es parte de la organización que da las estrellas en el paseo d la fama en Hollywood”.

Finalmente, dejó abierto un interrogante sobre el futuro de Angélica Vale ya que “él es el presidente de la radio donde ella tiene su programa. Él es su jefe. Tiempo al tiempo”.