Giorgio Armani: ¿Qué enfermedades padecía ‘El Rey’ de la moda italiana?

El mundo de la moda está de luto. La leyenda Giorgio Armani falleció este jueves a los 91 años. La noticia del deceso se dio días después de que el diseñador concediera una entrevista para la revista HTSI, el suplemento del periódico económico The Financial Times, en donde afirmó que su mayor debilidad es que tenía todo bajo control.

La entrevista antes mencionada se publicó el pasado 29 de agosto, siete días después, el icono de la moda dejó el plano terrenal. Armani Group, empresa que fundó Giorgio, afirmó en un comunicado que el diseñador “falleció de forma pacífica, rodeado por sus seres queridos”, incluso, se señaló que “trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo”, sin embargo, antes de llegar a los 91 años, el pasado mes de julio, presentó una infección pulmonar que lo obligó a hospitalizarse, aunque la empresa no precisa si esta enfermedad fue la causa del deceso.

El diseñador, quien se mantenía en casa recuperándose de sus complicaciones de salud, tenía planeado presentarse en la semana de la moda de Milán, la cual se desarrollará del 23 al 29 del presente mes. En dicho evento, Giorgio inauguraría una exposición en la Pinacoteca di Brera. “Todo lo que verán se ha hecho bajo mi dirección y cuenta con mi aprobación”, contó a Alexander Fury de HTSI a finales de octubre.

Giorgio Armani, un adicto al trabajo

‘El Rey’ de la moda italiana, como era conocido, tenía claro que su éxito no fue por suerte, pues siempre tuvo claro que este derivó de duras horas de trabajo, lo cual lo mantuvo lejos de sus seres queridos, situación que lo mortificó en sus últimos días, pero que le dejó ingresos netos que ascienden los 2 mil 300 millones de euros, según registros de 2024.

“No sé si usaría la palabra adicto al trabajo, pero el trabajo duro es sin duda esencial para el éxito”, mencionó en su última entrevista. “Mi único arrepentimiento en la vida fue pasar tantas horas trabajando y tan poco tiempo con amigos y familiares”.

Giorgio Armani dejó una huella inamovible en el mundo de la moda. Se fue como el diseñador más longevo al frente de un imperio. Además, será recordado como el primer modista italiano que conquistó la industria del Hollywood contemporánea.

