Este es el video que confirmaría el romance de Lupillo Rivera y Belinda

Belinda ha sido el centro de atención no solo por su carrera sino también por sus relaciones amorosas. Uno de los hombres con la que se la vinculó fue con Lupillo Rivera ya que el cantante fue quien reveló que entre ellos hubo romance pero ella lo niega rotundamente.

¿Quería gemelas? Belinda reacciona a las declaraciones de Lupillo Rivera TV Azteca [VIDEO] Luego de que Lupillo Rivera ventilara que Belinda deseaba tener gemelas con él, ‘Beli’ se pronunció al respecto. Además, mostró su emoción por Mentiras.

Hace poco que Lupillo Rivera lanzó su libro “Tragos Amargos”, en donde daba detalles de la supuesta relación con Belinda e incluso publicó unas fotos.

Como era de esperarse en las redes sociales comenzaron a hablar de la cercanía entre ellos por lo que surgió un video en donde se ve a Lupillo ingresando a la casa de Belinda.

¿De cuándo es el video sobre Lupillo y Belinda?

En cuanto al video, fue publicado el 28 de octubre del 2019. Es decir que han pasado casi 5 años desde que se dio a conocer y en las imágenes podemos ver a Lupillo Rivera entrar a la casa de Belinda a bordo de una enorme camioneta de color negro.

Por supuesto que los paparazzis se quedaron a la espera varias horas hasta que “El toro del corrido” salió de la casa de Belinda y eran alrededor de las 3:00. Además manifestaron que se lo veía con unas copas de más.

Este no habría sido el primer caso ya que en otra ocasión Lupillo Rivera fue captado en la casa de Belinda y esa ocasión hasta el perro de la cantante salió a recibirlo.

Además también se sabe que Belinda fue captada esperando afuera a Rivera.

¿Cuáles eran las fotos de Belinda y Lupillo Rivera?

Belinda tomó la decisión de iniciar acciones legales, luego de las declaración es que realizó Lupillo Rivera sobre su presunto romance. Además también por haberla nombrado en el libro “Tragos amargos” y usar su imagen.

Ante esta situación que tanto Lupillo Rivera como su equipo legal, han tomado la decisión de eliminar las fotos de Belinda del libro pero el texto que las acompañaba sigue igual.

