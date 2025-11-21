Muere joven actor de Hollywood y ya investigan las posibles causas

Una vez más el 2025 sorprende con una muerte en el mundo del espectáculo. En esta oportunidad, se confirmó el fallecimiento de Spencer Lofranco, actor canadiense de 33 años que mantenía una larga lucha contra las adicciones.

El 2025 es un año muy particular en torno a las noticias sobre la muerte de reconocidas figuras del cine, la televisión, el teatro y las redes sociales. Cada semana, los medios de comunicación de todo el mundo se hacen eco del triste final de muchos artistas y ahora la atención se centra en un talento de Hollywood.

¿Cómo se confirmó la muerte de Spencer Lofranco?

La noticia sobre la muerte de Spencer Lofranco fue confirmada en redes sociales por su hermano Santino Lofranco. En las plataformas digitales se despidió del actor con un sentido mensaje y una gran muestra de dolor.

“Hermano mío. Viviste una vida con la que pocos podrían soñar. Cambiaste la vida de las personas, y ahora estás con Dios. Siempre te amaré y te extrañaré, Bear. QEPD. 18 de octubre de 1992 – 18 de noviembre de 2025”, señala el posteo del hermano de Spencer Lofranco.

¿De qué murió Spencer Lofranco?

Aunque el deceso de Spencer Lofranco se produjo el pasado martes 18 de noviembre, las autoridades de Columbia Británica, Canadá, aún no han revelado las causas de la muerte. La investigación iniciada no ha ofrecido datos concluyentes y desde el entorno del actor no se han expresado al respecto.

Por estas horas, los seguidores de Spencer Lofranco se despiden con dolor del actor y recuerdan su paso por películas como “Gotti”, “Jamesy Boy” y “Unbroken”. Por otro lado, algunas especulaciones remarcan que la muerte del actor podría estar relacionada con la lucha que desde hace años libraba contra las adicciones, pero es algo que no ha sido confirmado.