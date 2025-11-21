Cazzu rompió el silencio y se lanzó contra Christian Nodal

Este año para Cazzu no ha sido nada fácil ya que estuvo expuesta emocional y mediáticamente. Sin embargo, se ha consolidado como una de las voces más potentes y complejas del mundo urbano. Así como también ha convertido sus problemas con Christian Nodal en una etapa creativa con el que ha podido lograr su libro Perreo, una Revolución y el disco Latinaje.

Estas obras fueron publicadas este año y se puede explorar las fronteras entre la madre y la artista, el dolor y la fortaleza, la Julieta del norte argentino y la Cazzu que desafía al género.

¿Qué dijo Cazzu sobre su presente?

Cazzu estuvo brindando una entrevista en la revista GQ, donde habló sobre como pudo salir adelante como también su maternidad y el trabajo que ocupa el centro de vida.

La cantante argentina sostiene, con una sinceridad que se vuelve eco entre sus seguidoras: “Aguanto mucho, ¿sabes? Pero porque para mí no hay nada más importante que mi hija y mi carrera”, menciona sin ahondar a detalle qué tipo de situaciones ha tenido que soportar.

A partir del quiebre sentimental y las nuevas tensiones públicas, su objetivo ha sido mantener el equilibrio emocional y familiar: “Para que mi familia esté bien, para que mi hija esté bien, para estar feliz y armar una vida y un hogar feliz”, subraya.

El principal problema que han atravesado Cazzu y Nodal, es el permiso para viaje de INTI, la manutención y el cruce de acusaciones por las gestiones cotidianas en torno a la niña.

De esta manera es que Cazzu ha afirmado que Nodal ha puesto trabajas para firmar permisos necesarios cuando ella tiene que cumplir compromisos en el extranjero por lo que tiene que acudir a instancias judiciales para poder viajar legalmente con su hija.

Otro de los temas que pone mal a Cazzu, es la manutención dado que Nodal manifiesta que cumple con sus responsabilidades económicas pero la argentina marca que es insuficiente y está acorde a las necesidades reales de la pequeña.

Ángela Aguilar no ha pasado desapercibida ya que Cazzu utilizó su música para enviar indirectas y mencionar traiciones que han alimentado la conversación mediática.

