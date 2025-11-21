Mhoni Vidente revela los horóscopos para este fin de semana del 21 al 23 de noviembre: las predicciones

Mhoni Vidente reveló los horóscopos para este fin de semana , desde el viernes 21 hasta el domingo 23 de noviembre. Según las visiones de la famosa astróloga, habrá momentos especiales, pero también desafíos que cada signo del zodiaco debe enfrentar.

A través de su canal de YouTube, la pitonisa cubana detalló uno a uno los detalles de cada visión.

ARIES

Será un fin de semana positivo y cabalístico para estas personas. Aunque quieres ayudar a todo mundo, lo mejor es quedarte de brazos cruzados y pensar en ti. Tu día es este viernes, aprovéchalo para recargar para atraer el dinero.

TAURO

Deja el mal humor atrás. Fue una semana difícil, pero ahora las cosas van a cambiar. Tu sacrificio dará frutos y los verás este fin de semana, pero tienes que descansar y no apresurarte.

GÉMINIS

Te irá bien, pero habrá un amor del pasado que te va a buscar porque estás en tu mejor momento. Sé cauteloso, no cuentes tus planes y mejor perfecciónalos en silencio. Es un buen momento para un cambio de look.

CÁNCER

Este fin de semana será estable y con signos de progreso. Planearás un viaje, pero tus pensamientos siguen en tu trabajo, intenta despejarte, arregla tu casa, paga deudas y arregla tus problemas del pasado.

LEO

Será un fin de semana de trabajo porque todavía hay pendientes que arreglar. Tu mejor día es el 23 de noviembre, que puedes aprovechar para resolver y tratar de avanzar. No olvides darte un momento de descanso, quítate la sensación de pesadez, aléjate de aquellos que no te aporten.

VIRGO

Deja lo malo atrás, vive el aquí y el ahora. Estás cansado de pagar facturas y trabajar para tus necesidades, pero no debes olvidar que lo más importante es la familia, los amigos y aquellos que te dan amor.

LIBRA

Estás pasando por un momento de estabilidad económica y crecimiento mental, comenzarás a sanar, y en el amor todo está maravilloso. Mhoni Vidente afirma que es tu momento de progresar y de concentrarte en el amor propio. Aunque también habrá buenas relaciones íntimas. Tu mejor día es hoy viernes 21 de noviembre.

ESCORPIO

Estás pasando por un momento de estabilidad, emociones nuevas y crecimiento. Te siente bien, y quieres hacer una fiesta para celebrarlo. Recuerda que lo más importante para ti es la paz mental y deja atrás los sentimientos negativos, no tienes que enfocarte en solucionar todo; no cargues con problemas que no son tuyos.

SAGITARIO

Es una de tus mejores épocas, porque acaba de empezar tu era. Estás enamorado de la vida, aceptas el reconocimiento, te estás desenvolviendo más, pero hay un detalle: hay mucha gente negativa que se está acercando a ti, debes hacerte una limpia, depura tus amistades. Sal de viaje, cambia de casa o haz una modificación grande en tu vida.

CAPRICORNIO

Estás madurando, comienzas un camino diferente que te hará bien. Se abrirán las puertas de la riqueza y la abundancia en tu vida, habrá economía, amor, y estabilidad. Lo malo es que todavía tienes vicios y las malas energías de algunas personas cercanas. Tu mejor día es hoy viernes 21 de noviembre.

ACUARIO

Te estás preparando para el siguiente año que será tu año, pero, por ahora, estás reflexivo. Pasaste por una situación complicada, y ahora es momento de dar un nuevo paso para mejorar y salir de la crisis. Libérate de todo lo que arrastras, de las personas que no son parati.

PISCIS

Es un fin de semana para aprender a vivir. Reflexiona sobre lo que estás haciendo en la actualidad. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Eres feliz? Si la respuesta es negativa, es buen momento para hacer cambios. Aclara tus pensamientos, lo pasado en el pasado, incluyendo el amor. Tu día es el sábado 22 de noviembre.