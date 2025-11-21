Así fue la reacción de Nawat Itsaragrisil ante la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

México se encuentra envuelto en felicidad luego de que Fátima Bosch se convirtiera en Miss Universo 2025. La victoria de la joven nacida en Tabasco ha causado un sinfín de reacciones en todo el mundo, pero la mayoría de las miradas apuntaron al empresario Nawat Itsaragrisil, con quien tuvo una fuerte polémica.

¡Inconcebible! Fátima Bosch es violentada y humillada en Miss Universo TV Azteca [VIDEO] Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo, sufrió violencia y humillaciones de parte de Nawat, miembro de los organizadores del certamen. Esto sucedió.

Fátima Bosch no solo se transformó en la nueva Miss Universo sino que las discrepancias que mantuvo con Nawat Itsaragrisil en Tailandia la hicieron ser valorada como una mujer empoderada. Muchas banderas se levantaron en su apoyo, por lo que la velada final de Miss Universo 2025 había despertado grandes expectativas.

¿Qué polémica hubo entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil?

Fue semanas atrás cuando los medios de comunicación que cubrían uno de los encuentros de Miss Universo 2025 en Tailandia se vieron sorprendidos. Es que en un momento, Fátima Bosch salió rápidamente del salón de la reunión y se dirigió a ellos visiblemente molesta.

La joven mexicana expuso que Nawat Itsaragrisil le había faltado el respeto delante de las demás representantes internacionales y la había insultado. Detrás de ella, otras concursantes mostraron su solidaridad con Fátima Bosch mientras que, horas después, el empresario ofreció una conferencia de prensa para, entre lágrimas, pedir disculpas públicas e intentar justificarse.

¿Cómo reaccionó Nawat Itsaragrisil a la victoria de Fátima Bosch?

Como era de esperarse, la ceremonia final de Miss Universo 2025 acaparó la atención del mundo entero y muchas de ellas se dirigieron a Nawat Itsaragrisil. Es que, tras la victoria de la representante de México, captar la reacción del empresario era prácticamente necesario.

Sin embargo, no hubo registros, al menos que se haya difundido en las últimas horas, sobre cómo reaccionó Nawat Itsaragrisil al conocer que Fátima Bosch se convirtió en la nueva Miss Universo. Ante esto, las redes sociales hicieron su trabajo y los memes se han encargado de burlarse del empresario y mostrarlo llorando e incluso siendo asistido en una cama de hospital.