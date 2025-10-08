Isabella Ladera impacta con noticia tras la filtración de video íntimo

En las últimas semanas, Isabella Ladera se vio envuelta en un tremendo escándalo luego de la filtración de un video íntimo de ella con el cantante Beéle. La exposición escaló a tal nivel que la influencer decidió romper el silencio y hablar sobre el tema en sus redes sociales.

Frente a la situación, la influencer venezolana se mostró acompañada de su actual pareja y muy tranquila. A través de la dinámica de preguntas y respuestas, la joven de 26 años respondió las inquietudes de su fandom y además mostró cómo está disfrutando de unas vacaciones junto al mar.

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre el video íntimo?

Algunas de las preguntas que los seguidores le hicieron a Isabella Ladera apuntaron a que si se sentía feliz a pesar de lo sucedido. La influencer respondió: “No soy lo que me pasa, soy lo que hago con ello”. Breve pero a clara, dejó entrever que no dejó que esta situación la afecte negativamente, sino que está buscando la manera de sobrellevarla de la mejor forma posible.

Otra de las preguntas apuntó a su nuevo novio, los seguidores le consultaron a la influencer si se sentía cómoda con Hugo García, y ante este interrogante Isabella Ladera respondió que se siente muy cómoda y añadió que desea que todos puedan encontrar a alguien que les permita evolucionar en armonía.

Si bien Isabella Ladera ha tenido ya varias parejas, al parecer llegó la persona indicada a su vida y junto a Hugo García encontró la estabilidad que tanto buscaba.

¿Quién filtró el video de Isabel Ladera y Beéle?

Mientras la influencer poco a poco rompe el silencio por lo sucedido, el equipo que acompaña a Isabella Ladera demandó oficialmente al cantante colombiano por la filtración del video íntimo en donde aparecen ambos.

Todo hace presumir que el video lo habría filtrado el propio Beéle, por lo que ahora la influencer intenta no solo penalizar esta acción, sino también limpiar su nombre.