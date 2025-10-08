El Wero Bisnero no habría matado a su novia, sino a su amante: el terrible dato que se dio a conocer del influencer detenido

Un caso de feminicidio se suma a las alarmantes estadísticas del Estado de México, esta vez como consecuencia del sanguinario crimen de Rodolfo “N”, un influencer conocido como Wero Bisnero, quien es acusado de supuestamente matar a su novia. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones del caso, se dio a conocer un detalle que hizo mucho más perturbadora la historia.

Esto debido a que trascendió que la víctima, identificada como Renata, no era su pareja oficial, sino que sostenían una relación extramatrimonial, ya que el influencer era un hombre casado. Lo inquietante de este caso es que la esposa del sospechoso presuntamente estaba enterada de este idilio y, además, lo habría ayudado a tratar de esconder cualquier rastro que lo delatara.

¿Qué pasó con el Wero Bisnero? El escalofriante crimen que conmocionó al Edomex

La noche del 7 de octubre se dieron a conocer los primeros detalles sobre el caso del Wero Bisnero, creador de contenido sobre finanzas que actualmente está detenido acusado de acuchillar a una mujer. Este hecho tuvo lugar en Atizapán de Zaragoza, específicamente en la zona de Loma Antigua.

De acuerdo con las versiones recopiladas por el periodista C4 Jiménez, Rodolfo “N” habría ingresado al departamento de Renata y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales. Esto sin importarle que su pequeña hija estuviera presente, quien aparentemente presenció toda la escena y se quedó sola con el cuerpo de su madre.

X / @c4jimenez El influencer conocido como “Wero Bisnero” fue arrestado por el feminicidio de una mujer

¿Quién es la esposa del Wero Bisnero?

Sobre la identidad de la persona que presuntamente trató de desaparecer la evidencia que incriminan al influencer en finanzas en el asesinato de su amante, son pocos los detalles que han podido rescatarse, pues inmediatamente después de que ambos fueron detenidos, sus perfiles en internet se restringieron. Se sabe que la esposa del sospechoso se llama Ana Paulina “N”, quien llevaba tiempo viviendo en Atizapán junto a su pareja.

La razón por la que ella también fue aprehendida como sospechosa en el caso fue porque habría intentado quemar la ropa que el Wero Bisnero llevaba cuando mató a Renata. Y para borrar cualquier huella que los relacionara con este atroz crimen, supuestamente, hicieron uso del horno de su estufa, por esta razón es que Rodolfo “N” estaba en ropa interior al momento de ser detenido por presunto feminicidio.