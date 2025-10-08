tATu en México: todo lo que se sabe sobre el concierto de su sorprendente regreso

Después de 15 años de ausencia, tATu está de regreso en los escenarios y ya comenzaron con una ambiciosa gira de conciertos por todo el mundo. La buena noticia es que no se olvidaron de sus fanáticos mexicanos y los incluyeron en fechas, los cuales, se espera, se agoten totalmente por la nostalgia que representan sus canciones.

Y es que incluso antes de su separación en 2011, la banda rusa ya llevaba cinco años sin venir a tierras aztecas, pues la última vez que dieron un show aquí fue en 2006, cuando se presentaron en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más prestigiosos de la CDMX. Por lo que la confirmación de que sí contemplaron a México en los países que visitarán en este tour inundó de emoción a sus fieles admiradores.

Instagram / @t.A.T.U.music La última vez que tATu vino a México fue en 2006

¿Dónde serán los conciertos de tATu en México?

El dúo, conformado por Lena Katina y Julia Volkova, se presentará en La Maraka, un salón de bailes y conciertos ubicado en la colonia Narvarte.

¿Cuándo serán los conciertos de tATu en México?

Las fechas programadas para los conciertos de tATu en México son para el lunes 1 y martes 2 de diciembre de 2025.

Aunque inicialmente el público tenía dudas sobre qué tan verídica era esta información, las artistas rusas lo hicieron oficial a través de su página de Instagram, donde desde hace meses comparten algunos de los mejores recuerdos de sus años de gloria.

Instagram / @t.A.T.U.music tATu tendrá dos conciertos en la CDMX

¿Cuánto costarán los boletos para tATu en México 2025? Esto se sabe sobre el precio

Hasta el momento, no se ha revelado el costo de los boletos para los conciertos de tATu en La Maraka, pues la venta comenzará a partir del 10 de octubre a través de la página oficial de Ticketmaster. Para cualquier duda, lo mejor es llamar directamente al recinto de este centro de espectáculos que ha albergado los shows de figuras como Paty Cantú y Ana Torroja.

En cuanto al setlist oficial, aún están por develarse los detalles, ya que tal como las artistas compartieron, quieren darle muchas sorpresas a su público. Mientras lo que sí es un hecho, es que interpretarán éxitos que marcaron su trayectoria, como lo es “All the things she said”, canción que rompió estándares en los 2000.