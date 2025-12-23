Lalo del Villar denuncia mega robo en sus oficinas; les vaciaron todo

Un grito general de las personas en redes sociales, es que la delincuencia está a la orden del día. Y en las últimas horas quien denunció un terrible robo fue Lalo Villar, quien se hizo bastante conocido en el entorno digital por su labor en La Ruta de la Garnacha. Él aseguró que prácticamente les robaron todo y se le percibe realmente afectado.

¿Cómo ocurrió el robo a las oficinas de Lalo Villar?

El tema de la seguridad en el país y en la propia Ciudad de México es una queja escuchada todos los días en las redes sociales. Y en este caso quien compartió un mensaje indicando que prácticamente los dejaron en ceros, fue el creador de contenido, quien indicó que se metieron a sus oficinas a robar el pasado lunes 8 de diciembre.

Aunque al momento de vaciar la oficina, los delincuentes bajaron la luz del sitio, desactivaron alertas de seguridad y apagaron las cámaras, el sistema de videovigilancia grabó los rostros de los ladrones. Incluso ya se compartieron las caras del par de sujetos, esto para hacer el atento llamado de denunciarlos ante las autoridades.

El youtuber comentó que se llevaron luces, drones, estabilizadores, equipo de grabación, monitores y mercancía de las marcas que él maneja en sus distintos proyectos. Concluyó en su video compartido en redes... que los dejaron sin nada.

¿Quién es Lalo Villar, víctima de robo en su propia oficina?

El creador de contenido se volvió bastante popular en la etiqueta del contenido gastronómico, pues fue de los pioneros en generar videos donde se graba la experiencia en distintos espacios culinarios. La Ruta de la Garnacha es de los canales de YT especializados en ese tipo de experiencia, por lo que su alerta ante el mundo digital causó bastante eco en redes sociales.

Obviamente se vio a este famoso de internet bastante triste y afectado. Incluso existe la duda de si realizaron su debida denuncia ante las autoridades, dejando toda la información en su video de YouTube. En esa red social platicó con lujo de detalle sobre esta tragedia laboral para alguien que perdió todo el equipo con el que desarrolla su trabajo.