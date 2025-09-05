Así luce Graciela Mauri, conductora que ahora toma fotos

La vida de los artistas no siempre se da desarrolla delante de las cámaras o sobre los escenarios. Ese es el caso de Graciela Mauri una reconocida actriz, cantante y conductora televisiva que lleva años alejada de los estudios de grabación y ahora se dedica a la fotografía.

Todos algunas vez hemos escuchado el nombre de Graciela Mauri y es que en los años setenta comenzó una carrera en los medios de comunicación que rápidamente la hizo escalar hasta lo más alto. Sin embargo, el paso de los años la hizo tomar decisiones que hoy la tienen viviendo de su amor por la fotografía, lo que no solo es un hobbie sino su profesión.

¿Quién es Graciela Mauri?

Graciela Mauri comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como conductora de televisión. La fama la abrazó rápidamente pero su talento no tenía techo y por eso también demostró que podía destacarse como actriz y como cantante.

Tras ser la conductora de importantes programas televisivos de la época, Graciela Mauri demostró sus dotes actorales en producciones mexicanas de renombre y luego le dio una inyección extra de fama a su vida. Esto se debe a que, como cantante, lanzó los discos “Graciela Mauri”, “Entre tú y yo”, “Graciela” y “A mi manera”.

¿Qué hace Graciela Mauri en la actualidad?

Como se mencionó, su trayectoria frente a las cámaras de televisión y los escenarios se diluyó con el paso de los años, pero todo se debió a decisiones personales que le fueron cambiando el rumbo a su vida. Ahora, Graciela Mauri lleva años alejadas de la exposición pública aunque se mantiene activa en redes sociales.

Graciela Mauri, hermana del reconocido actor Toño Mauri, está próxima a cumplir 57 años de edad y actualmente se dedica a la fotografía. La ex actriz es fotógrafa profesional lo que cataloga como su pasión y afirma que su felicidad es “capturar momentos y compartirlos” por lo que en sus redes sociales abundan muestras de las fotografías que realiza profesionalmente.