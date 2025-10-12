CFE anuncia cortes de luz por fuertes lluvias: ¿a partir de qué hora?

La CFE, ante las fuertes lluvias, ha presentado importantes afectaciones en su funcionamiento, por lo que ha tomado la importante decisión de hacer cortes de luz en ciertos estados. Medidas que las autoridades realizan para hacer labores de mantenimiento en los sistemas que se han visto afectados.

Ante tal situación, ha surgido la principal pregunta para saber en qué hora se hará la suspensión del servicio. Es así que te informaremos todos los detalles al respecto, para que estés prevenido. Esto es lo que se sabe.

¿En qué horarios se ha suspendido el servicio?

En los últimos días varios estados han presentado importantes afectaciones en el sistema de energía. Esto se debe a las fuertes lluvias que se han generado por las tormentas de Jerry y Raymond. También en otras partes se ha destacado la intensidad del huracán Priscilla. Dentro de las zonas afectadas, se destaca:

Puebla

Hidalgo

San Luis Potosí

Veracruz

Tamaulipas

Querétaro

Entidades en las que se llevarán a cabo cortes de luz por la CFE en octubre, quienes han anunciado que se han hecho arduas labores para que los usuarios afectados nuevamente puedan tener su servicio en los hogares.

Sin embargo, en las publicaciones de la Comisión, se menciona que los cortes de luz se harán en diversos horarios, pero no detalla la información al respecto. Por lo que deja el teléfono 071, donde los usuarios pueden reportar fallas y consultar horarios, dependiendo de la zona en la que ellos se encuentren. También pueden consultar en sus redes sociales y la app CFE Contigo.

¿Qué acciones realiza la comisión?

Ante los fenómenos naturales que se han presentado por las fuertes lluvias, la comisión informó recientemente que se ha restablecido el servicio de 273 mil 059 usuarios, siendo un importante avance para la recuperación de energía.

Aun así, explica que todavía falta mucho por hacer, debido a las importantes afectaciones, por lo que se está implementando a 380 trabajadores electricistas, 78 grúas, 90 vehículos pick up, 22 plantas de energía, 5 drones y un helicóptero. Además de emplear otro tipo de maquinaria para poder llegar a zonas de difícil acceso.