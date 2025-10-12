Belinda denuncia formalmente a Lupillo Rivera: esto se sabe

¡Alto! Belinda, ante todos los rumores y comentarios que han surgido sobre el supuesto romance con Lupillo Rivera, hace una denuncia formal contra el cantante mexicano, dando inicio a un proceso legal que muchos usuarios tomaron por sorpresa.

Dicho proceso, se debe a las múltiples declaraciones y contenido audiovisual que se ha difundido rápidamente en redes sociales. Para que sepas todos los detalles, te explicaremos qué se sabe al respecto.

¿Por qué denuncio a Lupillo Rivera?

En un documento publicado por “Maceo, Torres y Asociados”, una empresa reconocida por ofrecer servicios legales a personalidades en el entretenimiento, público que Belinda Peregrín Schül, inició acciones legales, interponiendo una querella por el probable delito de violencia digital y mediática desde el 2 de octubre.

Explicando que dichas acciones se deben por la divulgación de hechos de la vida íntima de la artista sin su consentimiento. Dentro de las medidas de protección, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, otorgó medidas inmediatas para garantizar la seguridad, integridad y dignidad de la artista.

Aunque en la denuncia no se hace mención de Lupillo Rivera, hay que considerar todos los comentarios que ha sacado a los medios sobre su relación con la cantante, donde anunciaba que ambos habían vivido un intenso romance y se tenía considerado tener hijos en un futuro.

¿Ya habló Lupillo Rivera al respecto?

En sus redes sociales oficiales, hasta el momento, Lupillo Rivera no ha hablado sobre la denuncia que tiene. Sin embargo, sí ha subido varios videos defendiéndose, puesto que muchos usuarios han dicho que en su libro solamente dice mentiras, realizando varias señas obscenas.

Ante el proceso legal que enfrenta el cantante, no tendrá derecho a seguir subiendo videos o fotos sobre Belinda, dentro de las medidas tiene prohibido acercarse a la artista o comunicarse con ella. Por ahora, debemos esperar en los próximos días para poder ver cómo va a continuar todo y los pasos que se van a realizar.