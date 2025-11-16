Karely Ruiz se viste de luto tras repentina muerte

Karely Ruiz constantemente se ha encontrado en la polémica, desde sus participaciones en eventos hasta las acciones que ha realizado en su vida personal. Sin embargo, en estos momentos se encuentra en un momento difícil, ya que se encuentra de luto ante la repentina muerte de una persona cercana a ella.

Una noticia que ha impactado en la comunidad digital, ya que se trata de una personalidad de gran reconocimiento. Para que sepas todos los detalles, te contaremos toda la información que se sabe sobre los hechos.

¿Quién era Jonathan Ortiz?

Karely Ruiz contaba con el fotógrafo Jonathan Ortiz Leal, quien se destacaba por ser un fotógrafo independiente y profesional de origen colombiano. Se había destacado por tener importantes colaboraciones con influencers y creadores de contenido.

No obstante, el 13 de noviembre del 2025, se anunció que el joven de 34 años fue localizado en el interior de su vivienda en Santa Fe sin vida. Los roomies de él fueron quienes lo encontraron sin vida, provocando un sin fin de dudas sobre su repentina muerte.

Familiares y amigos de Jonathan, han solicitado a las autoridades que se continúe con la investigación y se obtenga justicia, hasta el momento no se cuenta con un informe definitivo sobre su repentina muerte. Además, su familia en luto solicitó la repatriación de sus restos.

¿Qué comentó Karely Ruiz al respecto?

Ante la noticia del deceso del fotógrafo Jonathan Ortiz, hasta el momento, Karely Ruiz no ha mencionado nada al respecto. La última publicación que hizo la influencer fue el 31 de octubre, donde presume las primeras fotos que se tomó al cumplir los 25 años en su reciente celebración de cumpleaños.

Sin embargo, Jonathan Ortiz, en su cuenta de Instagram, la última imagen que subió con la modelo fue el 10 de agosto, donde presume todo el video y la sesión de fotos que le realizó a la mexicana. Sus cuentas se han llenado de mensajes de despedida y luto, donde varios enaltecieron su gran creatividad y el deseo que tuvieron de haber trabajo con él.