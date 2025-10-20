Así confirmó Katy Perry su relación con Justin Trudeau

La artista Katy Perry llegó a Londres para dar su primer concierto en el marco de su gira “Lifetimes”. En medio de su espectáculo, la cantante hizo una revelación que dejó a todos sus fanáticos emocionados ya que dio a entender que su romance con el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, habría avanzado.

Un breve comentario que hizo Katy Perry a un fanático sería la confirmación del vínculo entre ella y Justin Trudeau. Luego de que la reciente pareja fuese vista besándose en un yate en California, ahora la artista presumió que ya no está soltera.

¿Cómo confirmó Katy Perry su nuevo vínculo amoroso?

En medio de su espectáculo musical, Katy Perry tuvo un intercambio público con uno de sus fans quien a través de un cartel le propuso matrimonio. El seguidor le dijo que, ahora que ella era soltera, él quería casarse con ella.

La respuesta de la cantante fue lo que sorprendió no solo a su fiel fan, sino también a todos los presentes en el show, ya que ella hizo presumir que no está más soltera. “Londres están así un lunes por la noche después de un día entero de trabajo y un día entero de escuela, no me extraña que me enamore de los ingleses todo el tiempo, pero ya no”, dijo Katy Perry.

Quién agregó en respuesta a su seguidor llamado Darren -quién tenía un cartel que decía Katy Perry ¿Quieres casarte conmigo?- “Hoy no, sabes que realmente deberías haberme preguntado hace 48 horas atrás”.

Con estas palabras, la artista hizo referencia a su nuevo vínculo amoroso. De manera que la reacción de la cantante sería una confirmación de haber oficializado su noviazgo con Justin Trudeau.

¿Justin Trudeau es el novio de Katy Perry?

Todo apunta a que Justin Trudeau es el nuevo amor de la artista, ya que hace pocos días estuvieron juntos disfrutando de la costa de Santa bárbara, en California. Allí, fueron captados muy románticos y besándose.

Al parecer, este vínculo habría iniciado en julio, aunque ya en el 2017 se notó una gran química entre ambos cuando participaron juntos de una gala benéfica en Toronto. Pero no sería hasta ahora que la relación proliferó y, finalmente, es oficial que Katy Perry y Justin Trudeau serían novios.