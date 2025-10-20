Hospitalizan a Belinda de emergencia y esto se sabe sobre su estado de salud

Belinda compartió con su público el espectáculo “Indómita”, un show que fusiona no solo lo musical, sino también lo teatraly el baile. Sin embargo, la cantante sorprendió al usar una rodillera durante su presentación en el marco de las Fiestas de Octubre en Guadalajara.

Pese a tener una importante lesión en su rodilla izquierda, Belinda salió a brillar y a bailar -midiendo sus pasos- y dándolo todo en el escenario para sus fans. En medio del espectáculo, la artista le confesó a sus seguidores por qué estaba usando una rodillera.

¿Qué dijo Belinda a su público?

“Guadalajara no saben lo feliz que estoy de estar aquí”, comenzó diciendo Belinda sobre el escenario y remarcó: “No sé si sepan pero he pasado un mes muy difícil, he estado en el hospital y me da mucho miedo operarme la rodilla, por eso me ven con esta cosa rara (rodillera). Espero que se me vea un poco sexy, porque se ve mal, pero lo trato de llevar con seguridad, no había manera de cancelar este concierto, quería estar con ustedes”.

Belinda afirmó que iba a dar su 100% siempre y que en su público encontraba la energía necesaria que ningún doctor puede dar. “No tengo palabras para agradecerles el amor que estén aquí hoy, que me griten, que me den tanto cariño, eso significa tanto les prometo que voy a dar mi 100%”, añadió la cantante.

¿Qué lesión sufre Belinda en su rodilla?

El médico que atiende a Belinda es Rafael Ortega, uno de los ortopedistas y traumatólogos más reconocidos del país. El profesional tiene una amplia experiencia en la medicina deportiva y se dedica también a ser consultor de atletas de alto rendimiento.

Ortega detalló que Belinda tiene una lesión en su rodilla izquierda y esto le ha provocado mucho dolor y también limitación en el movimiento. Pero aclaró que trabajarán con la artista para su pronta recuperación.

Mientras, pesa su lesión, Belinda fue ovacionada por todos los presentes en Guadalajara. El público se mostró contento y cantó y bailó junto al artista en cada una de sus canciones.