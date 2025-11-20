Kenia Os presenta nuevo perfume y esto es lo que cuesta la fragancia de la novia de Peso Pluma

Kenia Os sigue coleccionando éxitos a nivel profesional, esta vez con la creación de su propio perfume: KOS Muse, cuya parte de su inspiración principal radica en sus aromas preferidos. Esta fragancia tiene como lanzamiento oficial el 20 de noviembre y ya mantiene a la expectativa a sus fanáticos, quienes están ansiosos por conocer qué otras sorpresas tendrá en esta nueva faceta.

El precio de esta fragancia es de 1,049 pesos mexicanos, es decir, un aproximado de 57.28 dólares, según el tipo de cambio actual. Además, ofrece la posibilidad de acceder a envío gratis y facilidades de pago, ya sea en una sola exhibición o con mensualidades mediante las aplicaciones admitidas.

Instagram. @kos.essence Kenia Os lanzó su primer perfume

¿A qué huele el nuevo perfume de Kenia Os?

De acuerdo con lo que la propia cantante ha compartido sobre este proyecto, ella misma estuvo detrás de la selección de notas para garantizar que el resultado fuera exactamente lo que buscaba. El perfume de Kenia Os tiene un olor dulce agradable al olfato porque está elaborado con cardamomo, chile rojo, caramelo, tabaco, cashmere wood, sal en el medio y en el fondo un toque suave de vainilla.

Instagram. @kos.essence El perfume de Kenia Os está diseñado para todas las personas

Otro detalle que destaca en KOS Muse, es que se trata de una fragancia unisex que promete fascinar a cualquier gusto. "Es una mezcla dulce y neutra que todos pueden usar", describe la artista en las especificaciones del producto.

Dónde comprar KOS Muse, el perfume de Kenia Os que se hizo viral

La forma más segura de adquirir el perfume unisex de Kenia Os es a través de KOS Essence, su sitio web oficial, ya que todas las ventas son gestionadas por el equipo de la artista y garantiza que los pagos están respaldados.

Lo único a considerar es que debido al éxito que ha tenido desde que se hizo la revelación del lanzamiento, ha ido agotándose por fases. Así que para poder comprar la fragancia de la novia de Peso Pluma, lo mejor es estar monitoreando la página para ser de los afortunados.