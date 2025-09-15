Kiko Campos se disculpa con Sasha Sokol por ser omiso ante abusos de Luis de Llano

Luego de que, el pasado mes de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los actos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes son imprescriptibles, el compositor Kiko Campos, creador de varios éxitos del grupo Timbiriche, se disculpó con la cantante Sasha Sokol por ser omiso ante la situación de abuso que vivió por parte del productor Luis de Llano.

Así aplaudió Sasha Sokol las recientes acciones de la SCJN sobre las víctimas de los delitos sexuales TV Azteca [VIDEO] Sasha Sokol celebró la decisión de la SCJN, que determinó que las víctimas de delitos sexuales pueden reclamar indemnizaciones sin límite de tiempo. Así lo celebró la cantante en sus redes sociales.

En un breve encuentro con la prensa, Campos reconoció que siente vergüenza de no haber intervenido para que la entonces joven cantante se diera cuenta que no era normal lo que estaba viviendo. “Me disculpo con Sasha por haber pasado esto por alto. Nos parecía cotidiano, normal, estuvimos mal todos, el mundo era otro, México ha cambiado y todos hemos cambiado”.

Asimismo, destacó el valor de Sokol al denunciar y exponer el abuso que vivió cuando sólo tenía 14 años y De Llano 39. En sus primeras declaraciones públicas tras el fallo del Máximo Tribunal Constitucional, la cantante recalcó que lo importante es que “ninguna víctima vuelva a sentirse sola ni desprotegida”.

“Hoy sé que mi lucha no fue en vano. Este fallo confirma que las infancias deben ser escuchadas y protegidas, siempre”, externó el fin de semana pasado ante la prensa.

Así celebró Sasha Sokol el falló de la Suprema Corte

El pasado 3 de septiembre, en una publicación de Instagram, Sokol celebró la validación de dos tesis jurisprudenciales por parte de la Suprema Corte, resultado directo del proceso legal que emprendió contra Luis de Llano.

“La tesis 200/2025 establece que las relaciones impropias entre menores de edad y adultos constituyen un hecho ilícito al tratarse de violencia sexual. Por lo tanto, la víctima tiene derecho a reclamar indemnización”, explicó. “La tesis 201/2025 determina que la acción para reclamar la indemnización es imprescriptible pues, de lo contrario, se violarían los derechos de acceso a la justicia”.

La denuncia de Sasha Sokol puso en evidencia los vacíos legales que enfrentan las víctimas que buscan justicia después de años. En este caso, Luis de Llano reconoció públicamente haber tenido una relación con la integrante de Timbiriche en abril de 2022 durante una entrevista con Yordi Rosado. A pesar de que habían pasado más de tres décadas, la Corte determinó que el daño era continuo y que la acción no prescribía.

