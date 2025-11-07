Ella sería la mujer que maltrató a Silvia Pinal

A un año del fallecimiento de Silvia Pinal, trascendió un polémico audio en el que se refleja los malos tratos que recibió la talentosa actriz por parte de una mujer. En el audio se escucha la voz de la famosa y de otra persona que causa sensación por la manera en la que la trata.

De acuerdo a lo que expresó la propia familia de la actriz y conductora, el maltrato fue de parte de una de las cuidadoras que tenía ella.

¿Quién es la mujer que maltrató a Silvia Pinal?

“Te callas por favor, usted señora Pinal está hable y hable y los de al lado están durmiendo”, se escucha a la cuidadora de la actriz en una de las partes del audio. La voz de la mujer en cuestión sería de una de las enfermeras que cuidó de Silvia Pinal. La forma en la que se dirige a ella ha generado gran indignación entre los fanáticos de la famosa.

El audio tendría origen en el año 2023 cuando la actriz era cuidada por dos enfermeras. Una de ellas llamada Eunice fue la encargaba de cuidar de la conductora de televisión durante la noche. En ese momento se habría producido el violento episodio.

¿Qué dijo la familia de Silva Pinal?

Luego de que el polémico audio tomara trascendencia pública, los familiares de Silvia Pinal confirmaron que se trata de un audio real y, por ende, los malos tratos que recibió la estrella de televisión fueron reales.

En el episodio, se escucha que Silvia Pinal quería seguir conversando pensando que era de día, pero la enfermera intentaba dormir y por eso la agredió verbalmente. El audio fue grabado por otra enfermera llamada Camila, quien hizo escuchar el trato de la profesional a los familiares de la actriz para advertirles sobre la situación.

Ante esta agresión verbal, la familia Pinal decidió despedir a Eunise y también instalaron cámaras de videovigilancia en la casa de Silvia Pinal para asegurarse en todo momento que ella fuese tratada a como corresponde.