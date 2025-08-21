Hospitalizan a Lil Nas X tras incidente con la Policía y una posible sobredosis

El rapero estadounidense Lil Nas X fue hospitalizado en Los Ángeles después de un confuso episodio que incluyó su arresto por parte de la Policía local y una posible sobredosis de narcóticos. De acuerdo con medios como TMZ y NBC4, el artista fue visto caminando en ropa interior por las calles de Studio City, lo que generó la intervención de las autoridades locales.

En un video difundido por TMZ, se observa al intérprete de Old Town Road caminando por las calles de California vistiendo únicamente calzoncillos blancos y botas vaqueras. Al ser abordado por oficiales de policía, el músico reaccionó de manera violenta, lo que derivó en su detención y posterior traslado a un hospital para recibir atención médica.

¿Cuáles han sido los escándalos de Lil Nas X?

No es la primera vez que el cantante, originario de Atlanta, enfrenta problemas de salud. En abril pasado fue internado tras sufrir una parálisis facial parcial que preocupó a sus seguidores en todo el mundo.

Lil Nas X, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, saltó a la fama en 2019 con Old Town Road, tema que batió récords al permanecer 19 semanas en el número uno de las listas en Estados Unidos y que le otorgó dos premios Grammy. Desde entonces, ha consolidado su lugar como uno de los artistas más influyentes de su generación, no solo por su estilo musical que combina hip hop, trap y pop, sino también por su defensa abierta de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Con el lanzamiento de su álbum Montero en 2021, el rapero reafirmó su papel como referente cultural y voz disruptiva dentro de una industria donde la representación queer aún es limitada. Su hospitalización actual genera inquietud sobre su estado de salud, al mismo tiempo que reaviva la atención mediática sobre la vida de una de las figuras más polémicas y carismáticas del panorama musical.

