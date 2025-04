Lil Nas X es ingresado al hospital y comparte preocupante VIDEO sobre su salud

La cultura Hip-Hop en Estados Unidos tiene demasiados exponentes en la industria musical y las nuevas caras dejan rastros bastante interesantes de talento. En ese sentido, uno de los nuevos exponentes del rap estadounidense fue causa de alerta por anunciar que fue hospitalizado de último momento. Por eso, aquí te informamos del estado físico de Lil Nas X.

Este hombre nacido en 1999 forma parte del nuevo movimiento de los grandes artistas del otro lado de la frontera. Con millones de seguidores en sus redes sociales y alrededor de más de 20 millones de escuchas en plataformas como Spotify, la noticia alertó a propios y extraños que reconocen al artista de 26 años con canciones como ‘Industry Baby’ o ‘Montero (Call Me By Your Name)’.

Te puede interesar - ¿Por qué Babo es de los raperos mexicanos más polémicos?

¿Por qué está hospitalizado Lil Nas X?

Una de las características del rapero es su sentido del humor, situación con la que ha manejado la información de su hospitalización. Sin embargo, sus fanáticos no se quedaron tranquilos con las explicaciones del artista, que simplemente comparte a los suyos lo que está pasando alrededor de este acontecimiento.

Los videos que ha subido a las redes sociales donde exhibe sus malestares son bastante inquietantes para quienes veneran al artista nacido en Georgia. Pero, con bastante razón (pues médicamente parece que no es nada grave) el compositor no se estresa de más y se alegra ante la adversidad. Y es que todo indica que la hospitalización es por una evidente parálisis facial.

En los comunicados lanzados vía video no se indica el diagnóstico de los doctores, pero él solamente se burla de sus propias desgracias. En los comentarios variados que subió hasta el momento, simplemente indica que en estos momentos no puede ni sonreír bien. Pero, si todo sale conforme a lo esperado, esto puede ser un simple susto que puso en estrés a quienes admiran al rapero en el ámbito musical y personal.

Seguir leyendo - ¿Quién fue el último rapero mexicano en fallecer trágicamente?