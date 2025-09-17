Pareja de influencers comparten imágenes exclusivas de su boda

Yoyo y Yiyi es una pareja de influencers que juntos se han encargado de crear contenido, haciendo podcasts riendo, hablando sobre temas de parejas y demostrando su apoyo incondicional en momentos complejos. Recientemente los creadores se casaron, y en sus redes sociales oficiales compartieron imágenes exclusivas de su boda.

Una boda muy romántica, donde demostraron su eterno amor para pasar la vida juntos. Para que sepas más al respecto de su unión y como fue la lujosa fiesta que realizaron, no te pierdas de todos los detalles que te compartiremos de ellos.

¿Cómo fue la boda de Yoyo y Yiyi, pareja de influencers?

La cuenta de Yoyo y Yiyi en Instagram junta un total de 500 mil seguidores, mientras que en TikTok, se destacan por tener cuentas con más de 43 mil seguidores. En sus perfiles cuentan con una gran variedad de videos de comedia, donde la pareja habla de todo tipo de situaciones y emplean un poco de humor en cada una de las pláticas.

Sin embargo, en ambas redes sociales, la pareja de influencers se encargaron de subir imágenes exclusivas de su boda donde a ella la vemos con un hermoso velo y vestido blanco, mientras él porta un traje blanco con detalles en color hueso, creando la combinación perfecta.

Parece que la ceremonia fue realizada en una playa, teniendo como fondo el hermoso y enorme mar. Después, se empezó con la esperada fiesta, donde la pareja la vemos bailar y sacar sus mejores pasos en la pista de baile. El ambiente de la boda era amenizada con botargas de todo tipo, una celebración y relación de ensueño que ha acaparado las miradas en redes.

¿Desde cuándo se comprometieron Yoyo y Yiyi?

Es bien sabido que la pareja de influencers ya llevaba bastante tiempo en una relación amorosa. Pero no fue hasta el 28 de mayo del 2024 cuando se anunció oficialmente su compromiso, en una hermosa propuesta de matrimonio realizada en la playa con un camino de pétalos de rosas.

En las imágenes exclusivas de la propuesta, se observa la emoción de ambos al juntar su vida en matrimonio. Ante el anuncio, fueron varios los usuarios que aprovecharon la oportunidad de felicitar a la feliz pareja, además de resaltar que adoran la relación que tienen ambos.