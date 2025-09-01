Revelan que Marianne Gonzaga no fue la autora intelectual del ataque a Valentina Gilabert

El caso de la agresión a la modelo Valentina Gilabert sigue estando entre los más comentados en México. El grave hecho que tuvo detenida, entre otras personas, a Marianne Gonzaga, dio un nuevo vuelco al revelarse que la autora material no sería la influencer.

Padre de Valentina Gilabert revela los planes de la modelo tras la agresión física que sufrió [VIDEO] Ernesto Gilabert reveló que en los próximos meses, su hija Valentina Gilabert continuará en terapias psicológicas y físicas tras las agresión que sufrió.

El ataque a Valentina Gilabert se produjo en febrero pasado y la joven estuvo varias semanas internada tras recibir doce puñaladas. En ese marco, las autoridades arrestaron a Marianne Gonzaga y sus dos amigas que fueron identificadas como Aintzane ‘N’ y Akram ‘N’.

¿Qué pasó con Marianne Gonzaga tras el ataque?

El hecho conmocionó a los usuarios de las redes sociales y ganó rápidamente trascendencia en los medios de comunicación. Mientras la atención se concentraba en la recuperación de Valentina Gilabert y el alta médica que se le dio, otras seguían de cerca lo que sucedía con las detenidas.

En este marco, al cabo de cinco meses, Marianne Gonzaga recuperó la libertad y retornó a sus redes sociales. Su aparición en las plataformas digitales no solo sorprendió a sus seguidores sino que despertó un sinfín de críticas por pretender seguir con su vida pública tras haber apuñalado a la modelo.

¿Marianne Gonzaga no fue la autora intelectual del ataque?

Mientras los días pasan, la investigación sobre el ataque a Valentina Gilabert sigue su curso y poco a poco van revelándose algunos detalles que no dejan de estremecer a la opinión pública. Ahora, el caso parece haber dado un nuevo giro ya que se reveló que Marianne Gonzaga no sería la autora intelectual del ataque.

Fue la periodista Marielle Zannie quien confirmó que la autora intelectual de las puñaladas contra Valentina Gilabert sería Aintzane ‘N’. El motivo sería que la joven también estaría enamorada de José Said con quien Marianne Gonzaga tuvo una hija. Este lunes tendría lugar una audiencia intermediaria que tiene como protagonista a la joven a la que ahora se señala como quien planeó el ataque a la modelo.