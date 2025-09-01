Así comenzó la polémica entre Yeri Mua y Lonche, influencer a quien acusa de amenazas de muerte

Lo que comenzó como una polémica entre dos influencers, ha escalado a una denuncia pública de violencia digital y de amenazas de muerte. En diversos mensajes mediante sus redes sociales, Yeri Mua hizo responsable al influencer Lonche de Huevito y sus seguidores de los mensajes y videos violentos que ha estado recibiendo.

Yeri Mua ha enfatizado en que Víctor Ordóñez, nombre real del streamer, ha agradecido a sus fans “por el apoyo” y sigue alentando las amenazas.

Cuál es el problema que tuvieron Yeri Mua y Lonche, el influencer a quien acusa de amenazas

Hace menos de un mes que Yeri Mua y Lonche de Huevito estuvieron en una fiesta a bordo de un yate en Miami, en la que compartieron espacio con otros influencers, entre ellos el streamer conocido como Willito. Esta fiesta se documentó en una transmisión en vivo de Lonche.

Posteriormente, Yeri Mua acusó a Víctor Ordóñez de molestarla. La cantante no explicó cómo inició el presunto hostigamiento pero sí mencionó en transmisiones en vivo que el streamer se burlaba de ella y la atacaba continuamente.

Yeri Mua dio a conocer a sus seguidores que había contactado a la novia de Lonche de Huevito para destapar una supuesta infidelidad captada en cámaras de seguridad y que habría ocurrido en casa de la cantante. Yeri no dio a conocer la identidad de la pareja del streamer, pero aseguró que habló tanto con ella como con la otra chica involucrada, quien no sabía que Lonche tenía pareja.

Esta fue la última información pública sobre la polémica entre los influencers, antes de que Yeri Mua denunciara las amenazas que ha estado recibiendo. Ella ha asegurado que procederá legalmente ante las amenazas e incluso ha buscado el apoyo de la presidenta, Claudia Sheinbaum, mediante sus redes sociales.