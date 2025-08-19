Exhiben que Maribel Guardia le fue infiel a Marco Chacón con este actor

Este 2025 ha sido uno de los años más complicados en la vida de Maribel Guardia no solo a nivel físico, sino también en el ámbito emocional y amoroso. Y es que, dentro de las últimas polémicas que ha protagonizado, destaca un rumor que indica que le habría sido infiel a Marco Chacón.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Maribel Guardia y Marco Chacón han enfrentado una serie de rumores desde que están juntos, aunque la mayoría de estos iban direccionados a lo que él, supuestamente, hacía. Ahora, quien se encuentra en el ojo del huracán es la cantante.

¿Maribel Guardia le fue infiel a Marco Chacón?

En el pasado, mientras enfrentaba el conflicto por su nieto con Imelda Garza Tuñón, la actriz de teatro reveló que Marco Chacón le había sido infiel con una de sus alumnas, un hecho que generó cierta molestia en la cantante de Costa Rica. Ahora, las cosas son totalmente distintas.

Y es que, de acuerdo con el portal TV Notas, Maribel Guardia le habría sido infiel al abogado de profesión. La fuente habría realizado una entrevista con una amiga cercana a la cantante, misma que habría confirmado la infidelidad que habría cometido a lo largo de las grabaciones de la serie llamada “Cómplices”.

La supuesta amiga menciona que tanto Maribel Guardia como el joven actor habrían aprovechado el tiempo libre que tienen en la proyección para pasarlo juntos, sobre todo en los descansos, mismos que él habría aprovechado para visitar su camerino y cometer los actos de infidelidad.

¿Quién es el supuesto amante de Maribel Guardia?

El amante de Maribel Guardia, con quien le habría sido infiel a Marco Chacón, es nada más y nada menos que Emmanuel Orenday, con quien trabaja en dicho producto televisivo. En ese sentido, vale mencionar que, hasta el momento, ninguna de las partes involucradas ha confirmado o desmentido lo anterior, por lo que se espera que alguno dé a conocer su postura al respecto en las siguientes horas.